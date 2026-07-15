Socialsekreterare till barn och familj
Askersunds kommun, IFO, Individ- och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Askersund Visa alla socialsekreterarjobb i Askersund
2026-07-15
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Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.
🧡 Någon väntar på din hjälp.
Och det kanske är du som gör skillnaden, inom IFO och enheten barn och familj i Askersunds kommun.
Vi söker nu en socionom till vår verksamhet inom socialtjänsten – en viktig roll där du får arbeta nära barn och familjer i utsatta situationer och vara med och bygga vägar framåt. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag, engagerade kollegor och en arbetsplats som värderar både kompetens och hjärta.
🌟 Vi erbjuder:
✅En trygg anställning i en utvecklande miljö
✅Ett arbete där hjärta och hjärna får samspela
✅ Kollegor som lyfter varandra
✅ Stora möjligheter till egen utveckling
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Är du redo att vara någon annans trygghet och stöd?
Vi letar efter en socionom som vill vara med och förändra liv på riktigt. Hos oss inom socialtjänsten möter du människor i deras mest avgörande stunder och din insats kan bli skillnaden som ger hopp och styrka.
På enheten barn och familj i Askersund arbetar ett glatt gäng med god sammanhållning och vi söker dig som vill vara en del av detta genom arbete som socialsekreterare inom myndighetsutövning. Tjänsten innebär till viss del att arbeta som utredande socialsekreterare där du ska utreda och bedöma barn och ungas behov av stöd och skydd och utifrån det bevilja och planera insatser. Men till stor del innebär tjänsten att arbeta som insatshandläggare där fokus är att samordna och följa upp olika stödinsatser för barn och familjer. Hos oss är insatshandläggaren mer än en handläggare. Du är en trygg kontakt, ett stöd och ibland den viktigaste insatsen på vägen framåt.
Som verksam i den lilla kommunen är korta beslutsvägar en av våra styrkor. En naturlig del i arbetet är samverkan med andra aktörer, både internt och externt. Du kommer att arbeta med kompetenta, erfarna och modiga kollegor som hjälper varandra i vardagen med närhet till arbetsledning.
Det bästa med jobbet?
"Mitt jobb på barn och familj i Askersund är fantastiskt roligt, omväxlande och att jag hela tiden får möjlighet att utvecklas som utredare. Att jag har sjukt fina och duktiga kollegor och chef är en bonus (grädden på moset) och jag rekommenderar verkligen Askersund som din nästa arbetsplats" (Carina, socialsekreterare i Askersund)
Vi har både intern och extern handledning och som ny på arbetsplatsen upprättas en introduktionsplan tillsammans med dig, så att du ska komma in i arbetet på ett bra sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, engagerad och brinner för det sociala arbetet. Du är nyfiken och inte rädd för utmaningar. Som person är du prestigelös, snabblärd och trygg i dig själv samt har en god förmåga att prioritera. Du ser hellre möjligheter än svårigheter och tycker om utmaningar i att hitta konstruktiva lösningar på komplexa problem. Du är ödmjuk och lyhörd inför andras uppfattningar. Du har lätt för samverkan både internt och externt.
Du som söker:
• Har självklart en socionomexamen
• Är empatisk, professionell och ansvarstagande
• Kan uttrycker dig väl i tal och skrift
• Vill bidra till en socialtjänst där barnet står i centrum
Mycket stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver körkort B för manuell växellåda, där tillgång till egen bil är önskvärt. Meriterande om du har erfarenhet av handläggningsarbete utifrån BBIC.
Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang. Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Tipsa gärna en vän som passar för jobbet!
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Askersunds Kommun
(org.nr 212000-1983)
696 30 ASKERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Askersunds kommun, IFO, Individ- och familjeomsorg Kontakt
Förste socialsekreterare
Ulrica Nilsson ulrica.nilsson@askersund.se +4658382094 Jobbnummer
10003661