Socialsekreterare till barn och familj
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg / Socialsekreterarjobb / Tomelilla Visa alla socialsekreterarjobb i Tomelilla
2026-07-15
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På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Barn- och familjeenheten består av förste socialsekreterare, mottagning, utredningsgrupp, familjevårdsgrupp som består av två barnsekreterare och två familjehemssekreterare samt administrativt stöd. Enheten leds av en enhetschef. Inom arbetsgruppen råder en varm och positiv stämning där vi värnar om varandra och samarbetar tätt i det dagliga arbetet. Vi stöttar varandra i utmanande situationer, hjälps åt vid svåra bedömningar och ser olikheter i erfarenhet och bakgrund som en styrka. Tillsammans skapar vi en trygg och utvecklande arbetsmiljö där delaktighet och gemenskap är självklara värden.
Hos oss är ett tillitsbaserat förhållningssätt grunden i allt vi gör. Vi är övertygade om att detta arbetssätt skapar förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, ökad motivation och engagemang, större flexibilitet och innovationskraft, samt minskad detaljstyrning och byråkrati. Våra vägledande principer i det dagliga arbetet är barnets bästa, tillit, öppenhet och helhetssyn.
Om du börjar arbeta hos oss blir du en del av ett engagerat och stöttande team med fantastiska kollegor. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, varierande och utvecklande arbete där du får möjlighet att växa i din roll. Hos oss får du en god introduktion, kontinuerlig kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, förmånsbiljett inom Skånetrafiken, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.
Välkommen till en arbetsplats där samarbete, förtroende och barnets bästa står i fokus.
• Vjollca, Enhetschef
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Stöd och omsorg i Tomelilla kommun söker en engagerad socialsekreterare till enheten för barn och familj myndighet.
Som socialsekreterare ansvarar du för att genomföra utredningar enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU), med inriktning på barn och unga i åldern 0-21 år. Du beviljar och följer upp stöd- och behandlingsinsatser som syftar till att skapa trygga och utvecklande miljöer för varje barn.
I akuta situationer behöver du kunna göra snabba och välgrundade bedömningar samt fatta beslut med barnets trygghet och säkerhet som främsta ledstjärna. Arbetet kräver hög självständighet inom ramen för gällande lagstiftning, riktlinjer och beprövad erfarenhet.
Du samverkar nära med barnets nätverk och viktiga aktörer som förskola, skola, BUP, polis och andra samverkansparter. Ett gott bemötande, tillit och helhetssyn är centrala delar i vår verksamhet, liksom att varje beslut och insats formas med barnets bästa i fokus.
Genom ditt uppdrag bidrar du till att verksamheten präglas av hög professionalitet, tillit och ett respektfullt bemötande där varje barn möts med lyhördhet, delaktighet och trygghet.
Du blir en del av ett kompetent och stöttande team. I det dagliga arbetet får du vägledning av både enhetschef och förste socialsekreterare, som tillsammans med dig och kollegorna driver verksamhetens metodutveckling. Du erbjuds ocksåextern handledning för att stärka din professionella utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren socionom och har:
• Socionomexamen.
• Erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten.
• God kunskap om lagstiftningen inom SoL och LVU.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
• God samarbetsförmåga och är tillika en god kommunikatör.
• B-körkort krävs.
För att trivas i vår utredargrupp behöver du vara flexibel, prestigelös och ha förmågan att behålla ett realistiskt och lösningsfokuserat perspektiv i de situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare.
Vi ser gärna att du är en stabil och trygg person med god självkännedom och yrkesmässig integritet. Du är lyhörd för barnens och familjernas behov och har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer även i utsatta och komplexa livssituationer.
Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat sätt. Du trivs med samarbete och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat.
Som person är du utvecklingsinriktad och reflekterande samt har en god analytisk förmåga egenskaper som bidrar till både rättssäkra beslut och verksamhetens ständiga förbättring.
Det är meriterande är om du har:
• Erfarenhet av myndighetsarbete inom barn och familj utifrån BBIC.
• Erfarenhet av arbete med våld i nära relationer.
• Utbildning i MI, Freda, Patriark, Signs of safety.
• Andra språkkunskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336587". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla Kommun
(org.nr 212000-0886)
273 80 TOMELILLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tomelilla kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Enhetschef
Vjollca Sandegaard vjollca.sandegaard@tomelilla.se Jobbnummer
10003441