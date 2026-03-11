Socialsekreterare till Barn och Familj
Om Arbetet
Vill du utvecklas och arbeta med utredning inom barn och familj? Vi söker dig som vill arbeta som utredande socialsekreterare på enheten Barn och Familj.
Som socialsekreterare hos oss kommer du att få handlägga förhandsbedömningar, utredning och uppföljning av olika insatser, så som öppenvård, kontaktpersoner, kontaktfamiljer samt SoL och LVU-placeringar på boenden och familjehem. Vårt främsta fokus är att sätta barnets bästa och brukarens behov i centrum. Vi har en väl utbyggd egen öppenvård som vi har god samverkan med och vi arbetar aktivt med det egna nätverket kring barnet och de inneboende resurser som finns i det.
Barn och familj i Sydväst består av tre utredningsenheter, med tre team på varje enhet och sex socialsekreterare i teamet. Varje team har sin egen 1:e socialsekreterare och enheten leds av en enhetschef. På varje utredningsenhet finns en socialsekreterare med särskilt uppdrag som delvis har som uppgift att ansvara för introduktionen av nya medarbetare utöver din förste socialsekreterare. Du kommer få metodstöd såväl enskilt som i grupp och extern handledning för att underlätta ditt dagliga arbete. Vi erbjuder interna utbildningar i handläggning och dokumentation vilket kommer att stärka din kompetens och ge dig de verktyg du behöver för att lyckas i ditt arbete och vi erbjuder också extern utbildning bland annat i form av Yrkesresan.
Hos oss får du en flexibel arbetsplats som möjliggör en balans mellan arbete och privatliv. Vi arbetar efter en fördelningsmodell som bygger på erfarenhet och kapacitet. Vi är en utredningsenhet med mycket erfarenhet som strävar efter att utvecklas och har grupper där man kan fördjupa sig inom specialområden.
Vi är placerade nära Frölunda Torg och är ett barn- och unga-hus där mottag, myndighetsenheter, familjehem och barnsekreterare har sina kontor. Arbetsplatsen har kontorsrum som delas med en kollega och ett fåtal enskilda rum. Vi har ett nära och bra samarbete med vår stora resursenhet som bara sitter nära oss.
Det är ett utmanande arbete, men roligt och stimulerande. Det är inte bara allvar hos oss och vi ser till att det är roligt på jobbet! Vi värdesätter en positiv arbetsmiljö där du kan trivas och ha kul i ditt arbete.
Vi söker dig som har en Socionomexamen och B-körkort.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet med att jobba med myndighetsutövning.
- Du har ett ödmjukt och välkomnande förhållningssätt, samtidigt som du är tydlig och informativ.
- Du trivs med att samarbeta med andra för att uppnå gemensamma mål.
- Du har förmågan att anpassa och omorganisera arbetet vid behov.
- Du kan etablera tydliga mål och planera dina arbetsuppgifter.
- Du utnyttjar din tid på ett effektivt sätt och arbetar på ett systematiskt sätt.
- Du arbetar rättssäkert, har god dokumentationsförmåga och klientkontakt.
Passar detta in på dig ser vi fram emot att ta emot din ansökan!
Övrigt
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
