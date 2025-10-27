Socialsekreterare till Barn och familj - Myndighet
2025-10-27
Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se
Vi söker nu en socialsekreterare med inriktning barn och familj. Är du en duktig utredare som aldrig tappar fokus på barnets bästa så är du den vi söker till vår verksamhet. Vi tror på goda relationer och helhetssyn i det sociala arbetet. Vi tror på en systematiserad och kunskapsbaserad socialtjänst. Här kan du förvänta dig att få arbeta med kvalitativt arbete och arbetsgivaren är positivt inställd till att lyssna till medarbetarnas idéer kring utveckling av arbetet och organisationen. Vi förväntar oss en öppen dialog och vi som arbetsgivare värnar om en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Dals-Eds kommun erbjuder sina anställda goda kompetensutvecklingsmöjligheter, generös friskvård, en trevlig och trygg arbetsmiljö, samt rimlig arbetsbelastning.
Tjänsten som utredare innebär att du handlägger ärenden enligt SoL och LVU. Det vill säga du utreder och fattar beslut om insatser enligt gällande lagstiftning samt ansvarar för uppföljningar av de insatser som du beslutat om. I mötet arbetar vi för att öka barns delaktighet och för att barn och föräldrar ska uppleva att de får ett gott bemötande. Du arbetar självständigt som ansvarig handläggare, i de ärenden där behov finns har du tillgång till medhandläggare. Som medarbetare har du god tillgång till stöd och ledning från förste socialsekreterare samt enhetschef. Vi arbetar med utgångspunkt i kreativa lösningar utifrån varje individs behov och förutsättningar. Arbetet förutsätter ett positivt förhållningssätt till både klienter och kollegor samt en god förmåga att samarbeta och samverka såväl internt som externt. Vi arbetar nära varandra och samverkar och samarbetar mycket, både internt och externt.
Hos oss får du ett varierat och roligt arbete där utveckling och kvalitet kombineras med spännande utmaningar. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, med erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och familj. Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift. Tjänsten kräver att du har förmåga att arbeta ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt. Vid den samlade bedömningen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet. B-körkort krävs. Det är meriterande om du arbetat som socialsekreterare med utredningar inom barn och unga eller annat liknande arbete kopplat till myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Erfarenhet av BBIC och kunskap i Lifecare är meriterande.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
• Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
• Tillträde enligt överenskommelse
• Sysselsättningsgrad 100%
• Arbetet förlagd till dagtid
ÖVRIGT:
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. För tjänsten krävs utdrag ur misstankes- och belastningsregistret utan anmärkning.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning digitalt och inte via e- post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken *Ansök* senast 2025-11-16.
Välkommen med din ansökan!
