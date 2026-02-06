Socialsekreterare till barn - och familjeenheten
Hallsbergs kommun / Socialsekreterarjobb / Hallsberg Visa alla socialsekreterarjobb i Hallsberg
2026-02-06
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallsbergs kommun i Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi en socialsekreterare till barn - och familjeenheten.
På Individ- och familjeomsorgen i Hallsbergs kommun arbetar ca 55 medarbetare, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Där finns vuxenenheten som inkluderar försörjningsstöd, missbruksvård, öppenvård och biståndshandläggning. Inom barn- och familjeenheten finns utöver utredningsgrupp också familjerätt, familjehemssekreterare, insatshandläggare och öppenvård.
Om verksamheten
Utredningsgruppen består av tio utredare, mottagningssekreterare och en sakkunnig socialsekreterare. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom området och jobba med det viktigaste som finns, att hjälpa barn och ungdomar och deras föräldrar. Vi eftersträvar ett professionellt arbete, en rättssäker handläggning och att de som behöver stöd ska få det. Till hjälp har vi kunskapsstöd, rättsdatabas och extern handledning. Vår vision är att alla ska känna sig nöjda i kontakten med oss.
På vår arbetsplats händer det mycket varje dag och vi har ett högt tempo. Vi har ett öppet och välkomnande klimat och känner stolthet över vårt arbete. För att trivas i rollen som utredare behöver du tycka om både att träffa barn, unga och deras föräldrar, skriva löpande anteckningar och sammanställa utredningar.
Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom området och jobba med det viktigaste som finns, att hjälpa barn och ungdomar och deras föräldrar. Vi eftersträvar ett professionellt arbete, en rättssäker handläggning och att de som behöver stöd ska få det. Till hjälp har vi kunskapsstöd, rättsdatabas och extern handledning. Vår vision är, Tillsammans arbetar vi för att stärka familjer och individer så att de kan utvecklas och må bra. Vi fokuserar på deras styrkor och de resurser som finns för att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och hållbar framtid.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom barn- och familj kommer du att arbeta med handläggning av ärenden enligt SoL och LVU med inriktning barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. I arbetsuppgiften ingår att göra förhandsbedömningar, utreda och bedöma barns och familjers biståndsbehov, besluta om insatser och följa upp dessa. Du är också delaktig i enhetens utvecklingsarbeten.
Vi är i en spännande implementeringsfas med Signs of Safety men även utifrån nya socialtjänstlagen att vara förebyggande och lättillgänglig socialtjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är socionom
• Har B-körkort
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Meriterande
• Utbildning och erfarenhet av BBIC, MI
• Tidigare har arbetat med myndighetsutövning
• God kunskap om lagstiftningen inom området
Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga, vilket bland annat innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är viktigt att du är intresserad av och har god förmåga till samarbete med andra aktörer internt och externt.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation. Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad 100%
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsperioden. Vi efterfrågar fullständiga ansökningshandlingar, CV och personligt brev.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-02-23
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Enhetschef
Lenita Birath lenita.birath@hallsberg.se Jobbnummer
9728605