Socialsekreterare till arbetsmarknad- och försörjningsstödsenheten
2026-01-26
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Vi söker en ny boendesekreterare till Arbetsmarknad och försörjningsstödsenheten
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknad och försörjningsstödsenheten befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas där vi både växer och förbättrar våra arbetssätt.
Med införandet av den nya socialtjänstlagen ser vi ett ökat behov av kompetenta medarbetare som kan bidra till vår fortsatta framgång. Vi strävar efter att skapa en framtid för de Alebor som är i behov av våra insatser så att de kan leva ett självständigt och meningsfullt liv.
Enheten är en del av individ- och familjeomsorgen. Samtliga enheter har ett nära samarbete för att kunna tillgodose behoven hos de vi är till för på bästa sätt. Enheten för arbetsmarknad- och försörjningsstöd hanterar fem huvudområden: arbetsmarknad, försörjningsstöd, integration, boende samt budget- och skuldrådgivning. Enheten leds av två enhetschefer, två förste socialsekreterare samt en arbetsledare. På vår enhet arbetar socialsekreterare och arbetsmarknadscoacher i team för att stödja individer mot ett självständigt liv.
Kontoret är centralt beläget i Nödinge centrum och nås enkelt med kollektivtrafik. Vi är måna om att ha ett salutogent förhållningssätt gentemot varandra och de vi är till för. På enheten arbetar vi verksamhetsnära för vi tror att de bästa lösningar kommer från de som arbetar i kärnverksamheten.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad boendesekreterare som vill göra skillnad i människors vardag. Som boendesekreterare blir du ofta första kontakt för invånare och handlägger ansökningar, kontrakt och rådgivning kring kommunala bostäder.
Du får möjlighet att arbeta självständigt med varierande uppgifter, samarbeta med både interna och externa aktörer och bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom bostadsförmedlingen.
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och trygg i att ge tydlig information, och som vill bidra till en väl fungerande bostadsförmedling för alla. Dokumentation och journalföring är en viktig del av arbetet för att säkerställa rättssäkerhet och uppföljning av stödinsatser. Du kommer att samarbeta med olika aktörer både internt och externt för att säkerställa ett helhetsperspektiv och bidra till att individer får det stöd de behöver skyndsamt. Du kommer även att handleda studenter och vara delaktig i en lärande organisation.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som boendesekreterare hos oss krävs socionomexamen eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Då arbetsuppgifterna innefattar dokumentation och kommunikation behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Arbetet kräver att du har B-körkort.
För att kunna hantera rollen som boendesekreterare behöver du ta ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/individernas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Tjänsten kräver även att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning samt erfarenhet av målgruppen inom försörjningsstöd, integration, arbetsmarknad eller boende. Det är en merit om du har erfarenhet av annat socialt arbete och är van vid att möta människor i utsatta situationer. Övrig information
För att arbeta inom socialförvaltningen i Ale kommun krävs ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister;https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
