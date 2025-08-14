Socialsekreterare till arbetsmarknad- och försörjningsstödsenheten
2025-08-14
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Kom och arbeta med oss! Vi söker en ny socialsekreterare till Arbetsmarknad och försörjningsstödsenheten
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknad och försörjningsstödsenheten befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas där vi både växer och förbättrar våra arbetssätt.
Med införandet av den nya socialtjänstlagen ser vi ett ökat behov av kompetenta medarbetare som kan bidra till vår fortsatta framgång. Vi strävar efter att skapa en framtid för de Alebor som är i behov av våra insatser så att de kan leva ett självständigt och meningsfullt liv. Våra övergripande mål är att arbeta för att varje individ ska kunna uppnå ett självständigt liv med egen försörjning. Vi satsar på att stärka vårt sociala arbete för att bättre kunna stödja och vägleda individer i deras resa mot självständighet genom att sätta individen i centrum och anpassa vårt stöd efter varje individs unika behov och förutsättningar.
Enheten är en del av individ- och familjeomsorgen. Samtliga enheter har ett nära samarbete för att kunna tillgodose behoven hos de vi är till för på bästa sätt. Enheten för arbetsmarknad- och försörjningsstöd hanterar fyra huvudområden: arbetsmarknad, försörjningsstöd, integration och boende. Enheten leds av två enhetschefer, två förste socialsekreterare samt en arbetsledare. På vår enhet arbetar socialsekreterare och arbetsmarknadscoacher i team för att stödja individer mot ett självständigt liv. Vi fokuserar på socialt arbete med individen i centrum.
Kontoret är centralt beläget i Nödinge centrum och nås enkelt med kollektivtrafik. Vi är måna om att ha ett salutogent förhållningssätt gentemot varandra och de vi är till för. På enheten arbetar vi verksamhetsnära för vi tror att de bästa lösningar kommer från de som arbetar i kärnverksamheten.

Dina arbetsuppgifter
I rollen som socialsekreterare kommer du att utreda, bedöma, planera och genomföra stödinsatser utifrån socialtjänstlagen. Din utgångspunkt är att, utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer, stödja människor till ett självständigt liv. Vi ser att du genom att tillämpa din expertis och ditt engagemang kommer att vara med och forma utvecklingen. Dokumentation och journalföring är en viktig del av arbetet för att säkerställa rättssäkerhet och uppföljning av stödinsatser. Du kommer att samarbeta med olika aktörer både internt och externt för att säkerställa ett helhetsperspektiv och bidra till att individer får det stöd de behöver skyndsamt. Du kommer även att handleda studenter och vara delaktig i en lärande organisation.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som socialsekreterare hos oss krävs socionomexamen eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Då arbetsuppgifterna innefattar dokumentation och kommunikation behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Arbetet kräver att du har B-körkort.
För att kunna hantera rollen som socialsekreterare behöver du ta ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/individernas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Tjänsten kräver även att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning samt erfarenhet av målgruppen inom försörjningsstöd, integration, arbetsmarknad eller boende. Det är en merit om du har erfarenhet av annat socialt arbete och är van vid att möta människor i utsatta situationer.
Förmåner:
I Ale kommun värnar vi om att samtliga medarbetare skall ges möjlighet till kontinuerlig
kompetensutveckling genom hela anställningstiden. Vi främjar eget initiativ till andra studier som är till nytta för befattningen. Detta innebär att man som mest kan få ersättning för 50 % av kursavgiften och kurslitteraturen. Ledighet med bibehållen lön kan beviljas med upp till sex dagar per termin. Utöver detta har individ- och familjeomsorgen en egen kompetensutvecklingsplan. Möjlighet till distansarbete finns och varje arbetsgrupp har skapat en egen rutin anpassad efter verksamhetens behov. Du erbjuds extern processhandledning en gång i månaden. Ale kommun äger stugor på Gullholmen som kan hyras till förmånligt pris. Vi har också flextidsavtal och friskvårdsbidrag.Övrig information
För att arbeta inom socialförvaltningen i Ale kommun krävs ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister;https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
Socialförvaltningen Kontakt
Arjeta Ahmeti 0303-703190 Jobbnummer
9457711