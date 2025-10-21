Socialsekreterare till Arbets- och försörjningsenheten
Lunds kommun / Socialsekreterarjobb / Lund Visa alla socialsekreterarjobb i Lund
2025-10-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Hört från kollegor på ekonomiskt bistånd:
"Det är lyxigt att arbeta så centralt som vi gör, nära till stan och närhet till centralstationen är jättebra för de som pendlar.
Dessutom har Kristallen en fantastisk lunchrestaurang!"
"Man utvecklas i sin yrkesroll när man träffar olika typer av klienter som kan befinna sig i väldigt tuffa situationer. I arbetet får man lära sig hantera dessa svåra situationer och ibland fatta snabba beslut."
"Har du humor kommer du trivas här, jag har väldigt roliga kollegor och skrattar mycket."
Om rollen och arbetsuppgifter
Vi söker en socialsekreterare till ett team som arbetar med nyansökningar. Det huvudsakliga uppdraget som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd innebär att du utifrån ett MI-inspirerat förhållningssätt medverkar till självförsörjning för den enskilde. Under tiden utreder, bedömer och beslutar vi om rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Uppdraget innebär samverkan med andra berörda instanser, såväl internt som externt. Vi erbjuder handledning och vidareutveckling genom relevanta utbildningar. Arbetet omfattar även handläggning av dödsboanmälan.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har socionomexamen och kunskap om gällande lagstiftning inom området. Vi ser att du har erfarenhet av arbete med försörjningsstöd, eller annan myndighetsutövning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Erfarenhet av motiverande samtal (MI) är meriterande. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du vara lösningsfokuserad och se möjligheter i människors förutsättningar att utvecklas. Du ska ha god samarbetsförmåga samt ett gott bemötande mot såväl människor du möter i jobbet som mot kollegor och externa aktörer. Du kan snabbt ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är självgående, men du ser också arbetsgruppen som en tillgång. Jobbet kräver även att du är strukturerad och kan hantera administrativa uppgifter.
God vana att hantera IT-system samt god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift är nödvändigt då arbetet innehåller dokumentation och administration.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-31.
Annonsen avser ett vikariat om 12 månader med eventuell möjlighet till förlängning.
I denna rekrytering har vi valt bort personligt brev, och tillämpar istället urvalsfrågor.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Välkommen till oss
Hos oss får du ett varierat, självständigt och viktigt arbete med de lundabor som behöver stöd för att bli självförsörjande. Du får en gedigen introduktion i arbetet, goda möjligheter till kompetensutveckling och kontinuerligt stöd av dina kollegor och chef. Vår enhet präglas av en positiv anda och vi engagerar oss för att hitta det bästa stödet för våra brukare.
Inom enheten arbetar vi tillsammans med den enskilde lundabon för att hitta vägar till självförsörjning. Vi utreder och handlägger försörjningsstöd samt erbjuder budget- och skuldrådgivning. Enheten är indelad i team som arbetar mot olika målgrupper. Teamen är självgående och mycket idérika. Vi arbetar i Lunds kommunhus Kristallen utifrån aktivitetsbaserat arbetssätt. Vårt arbetssätt utvecklas kontinuerligt för att kunna möta lundabornas behov på bästa sätt och vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss att bli ännu bättre.Publiceringsdatum2025-10-21Övrig information
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/962". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Kontakt
Madeleine Dymling, enhetschef madeleine.dymling@lund.se 046-3595417 Jobbnummer
9567645