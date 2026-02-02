Socialsekreterare till 18 till 24-enhetens utredningsteam
2026-02-02
Vill du vara med och stödja unga vuxna i en avgörande fas i livet? Vi söker nu en socialsekreterare
till vår 18 till 24-enhet - en arbetsplats där vi kombinerar utredningsarbetet med ett genuint engagemang för unga vuxnas utveckling.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare arbetar du med utredning och uppföljning av insatser enligt
SoL, LVU och LVM. Du möter unga vuxna med komplexa behov utifrån psykosociala problem, skadligt bruk och beroende samt kriminalitet. Vi arbetar även med personer som är i akut hemlöshet och personer i behov av skydd. I arbetet ingår att utreda rätt till bistånd, göra planering tillsammans med den unge och samverka med interna och externa aktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för förändring. Arbetet är självständigt men aldrig ensamt - du får kontinuerligt stöd av kollegor och chef. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och göra verklig skillnad för de personer vi möter. Vi deltar i yrkesresan skadligt bruk och beroende.
Journalföring görs i Lifecare.
Vi söker dig
- Du har socionomexamen.
- Du har förmåga att arbeta strukturerat och självständigt samt prioritera i en vardag med varierande och ibland akuta ärenden.
- Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning.
- Det är meriterande om du har utbildning i MI, ASI eller UngDOK samt är van vid att journalföra i Lifecare då det underlättar för dig att komma in i arbetet.
Vi söker en kollega som bemöter unga vuxna med respekt och lyhördhet samt har en god analytisk förmåga.
Om enheten
18 till 24-enheten arbetar för att ge unga vuxna det stöd de behöver för att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar. Vi har samlat olika kompetenser med fokus på biståndsutredningar, stöd- och behandlingsinsatser, försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor. Genom helhetssyn och nära samarbete strävar vi efter att ge rätt stöd i rätt tid. Du blir en del av en enhet som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och ett öppet arbetsklimat. Vi erbjuder en gedigen introduktion och ett kontinuerligt stöd för att du ska kunna lägga fokus på ditt uppdrag. Just nu söker vi en ny kollega till 18 till 24-enhetens utredningsteam som består av sex socialsekreterare.
I denna rekryteringen tillämpar vi löpande urval, du kan därför komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag. Sökande ombeds avsätta tid för intervju 20/2 fm, samt 23/2 em.
I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för att bidra till en inkluderande och likvärdig rekrytering. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
