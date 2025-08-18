Socialsekreterare, stöd och rådgivning - Mötesplats Vänkretsen och Nydala
2025-08-18
Dina arbetsuppgifter
Vi står nu inför en spännande utveckling av vårt socialpsykiatriska förebyggande arbete och söker två socialsekreterare för social rådgivning!
Mötesplatserna är en öppen drogfri verksamhet för personer över 18 år som har en psykisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom. Mötesplatserna är en del av socialpsykiatrin i Funktionsstödsförvaltningen. På mötesplatserna arbetar idag aktivitetsledare och Peer support och vi har en aktiv samverkan med vuxenpsykiatrin.
På socialpsykiatrins öppna mötesplatser arbetar man med att möta malmöbor inom målgruppen, skapa ett sammanhang för sociala möten, erbjuda meningsfulla aktiviteter utifrån ett samskapande och att bryta isolering och ofrivillig ensamhet. Inom ramen för mötesplatserna erbjuder vi också kurser om återhämtning, aktiviteter med återhämtning i fokus och samverkar med föreningslivet. Mötesplatserna är en biståndslös insats.
I enlighet med nya Socialtjänstlagen har vi identifierat ett behov av lätt tillgänglig och förebyggande social rådgivning.
Vi har därför som mål att utveckla social rådgivning på mötesplatserna. Detta innebär stödsamtal, hjälp att identifiera stödbehov, stöd att kontakta myndigheter och sjukvård och andra kortvariga insatser. Rådgivningen kommer utgå från mötesplatserna samtidigt som delar av arbetet kan utföras där malmöbon behöver. Du arbetar på 4 veckors schema med viss kvällstjänstgöring. Placering är på båda mötesplatserna.
Tjänsten är placerade i den öppna verksamheten. Som socialsekreterare kommer du vara en del av personalgruppen och verksamheten på mötesplatsen där din roll är att möta malmöbor på plats och erbjuda social rådgivning. Tjänsten är under utveckling och du kommer vara med och utveckla den.
Mötesplatserna är en dynamisk arbetsplats där insatserna förändras i takt med behovet hos besökarna. Vi arbetar återhämtningsinriktat. Arbetet innebär att man möter människor med omfattande psykisk ohälsa, samsjuklighet och andra sociala utmaningar. Vi strävar alltid efter att möta människan utifrån dennes behov och önskemål och relationsbyggande är en stor del av vårt arbete. På mötesplatsen arbetar du med andra yrkeskategorier så som aktivitetsledare, Peer support och Utvecklingsamordnare och därför krävs det en god förmåga att samarbeta och att förstå verksamhetens och sitt egna uppdrag.
Då mötesplatserna är öppna behöver du vara en trygg person som i grunden är bekväm med att möta nya malmöbor och händelser. Det innebär förmåga till flexibilitet och att kunna lösa situationer som uppkommer. Vi arbetar alltid för att ge bra service med god kvalitet. Vi är också angelägna om att alla ska ha en god arbetsmiljö. Varmt välkommen med din ansökan! Kvalifikationer
• Socionomexamen 210 HP eller annan examen som arbetsgivaren finner likvärdig.
• 5 års erfarenhet av socialt arbete med målgruppen
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• God kännedom om socialtjänstens organisering i Malmö stad.
• Självständigt arbete i samverkan med andra.
• God kännedom om målgruppens behov och utmaningar.
• God kunskap kring återhämtningsinriktat arbetssätt.
• Datorvana
Vi söker dig som är prestigelös, har en positiv inställning, har en god social kompetens, är trygg i dig själv och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du ska tycka om att arbeta med utveckling och våga prova olika lösningar. Du måste också vara empatisk och kunna hantera stress och snabba förändringar. Du måste också ha en social uthållighet och vara motorn i ett relationsskapande arbete.
För att bli framgångsrik i arbetet krävs ett öppet och inlyssnande arbetssätt med fokus på återhämtning och egenmakt.
Tillsammans arbetar vi för en trygg arbetsmiljö där din medverkan ses som värdefull. Du erbjuds ett intressant och stimulerande arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens och erfarenhet.
Ditt bemötande är gott och det är viktigt att du som vi delar Malmö Stads värdegrund och möter varje människa med respekt, engagemang och kreativitet. Vi arbetar ständigt med att öka kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet för Malmöborna samt för fortsatt utveckling och samverkan. Av denna anledning kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
I Funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning! Vi har Sveriges viktigaste jobb och vi gör skillnad varje dag. Vill du vara med och påverka arbetet framåt?
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under 1 år med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100%
Arbetstidsbeskrivning: måndag till fredag med vissa kvällar fram till kl. 19.30.
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt ÖK
Löpande urval och intervjuer kommer att ske under annonseringstiden. Tjänsten kommer tillsättas under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belasningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation. Ersättning
