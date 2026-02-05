Socialsekreterare sommarvikariat till Behovsbedömt stöd - Vuxen
2026-02-05
Nynäshamns kommun söker en engagerad och driven socionomstudent eller dig med redan avslutad akademisk utbildning för att förstärka vårt fantastiska team under sommaren! Har du en passion för att stötta personer i utsatta situationer och verkligen vill göra skillnad? Då behöver vi dig! Välkommen till vårt team på Behovsbedömt stöd inom Socialförvaltningen. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie är dina huvudsakliga arbetsområden våld i nära relation, sociala kontrakt samt skadligt bruk och beroende. Du ansvarar för och driver självständigt dina ärenden genom att utreda, bedöma behov samt besluta om rätten till insatser. Tillsammans med klienter jobbar du för att hitta lösningar som stärker deras resurser och möjligheter att leva ett självständigt liv. Det innebär kontinuerliga kontakter, kartläggning och uppföljning av individens behov samt samverkan med andra instanser.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att:
• handlägga ärenden inom vuxenheten
• hjälpa klienter att nå en hållbar social situation
• samarbeta med såväl externa som interna aktörer för att skapa bästa möjliga stöd
Det här är en otroligt givande möjlighet att utveckla dina färdigheter och bygga erfarenheter i ett stöttande och prestigelöst team.
Sommarvikariatet avser sommarmånaderna juni-augusti, med flexibelt startdatum under första halvan av juni.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningens huvuduppdrag är att erbjuda individanpassat stöd och service inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, barn och familj, vuxen samt ekonomiskt bistånd. Vi finns på plats för kommuninvånarna genom livets alla skeden.
Avdelningen Behovsbedömt stöd består av mottagning, äldre och funktionsnedsättning, vuxna samt barn- och unga. Enheten Vuxen består av två arbetsgrupper där försörjningsstöd är den andra. Inom Vuxen arbetar sex socialsekreterare med våld i nära relation (ViNR), sociala kontrakt, personer med skadligt bruk och beroende, våldsutövare, avhoppare från gängkriminalitet, personer utsatta för människohandel och prostitution samt även andra brottsoffer som behöver stöd och insatser från socialtjänsten.
Vi är en mindre enhet som sätter ett högt värde på gemenskap och att medborgare ska ha en lättillgänglig socialtjänst med nära till insatser av hög kvalitet. Vi som arbetar inom teamet uppskattar ett öppet arbetsklimat, är ansvarstagande och ser alltid till individens bästa!
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• socionomutbildning pågående minst termin 4 (juridik), akademisk examen som socionom eller examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av socialt arbete
• erfarenhet av handläggning
• B-körkort
Personliga egenskaper vi letar efter
Vi söker dig som tror på varje individs egna resurser och förmåga att lyckas i livet. Då både trauma och samsjuklighet finns bland flertalet klienter är det av stor vikt att du har ett gott bemötande, är lugn och har förståelse för processen, samtidigt som du kan motivera till utveckling när en klient kan ha bristande förmåga. Du är empatisk och har en utpräglat god samarbetsförmåga genom att vara lyhörd, inlyssnande och kommunikativ. För att skapa effektivitet planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete och utifrån olika typer av hänsynstaganden, gör du korrekta avvägningar, väger samman komplex information och fattar beslut som du agerar i enlighet med.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Här har vi flextid och kortare arbetstid under sommaren. Det finns också möjlighet till distansarbete.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Sommarjobb - sommarvikariat
Sysselsättningsgrad: Heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 1591 Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nynäshamns kommun
(org.nr 212000-0233), https://www.nynashamn.se/ Kontakt
Gruppchef Vuxen
Carolin Johansson carolin.johansson@nynashamn.se 08-52068438 Jobbnummer
9724203