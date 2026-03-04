Socialsekreterare som vill göra skillnad för barn och unga
2026-03-04
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Socialsekreterare Barn och Unga - Lysekils kommun
Vill du arbeta i en verksamhet där barns rättigheter står i centrum och där du får vara med och utveckla framtidens socialtjänst? Nu söker vi en engagerad socialsekreterare till Barn och Unga i Lysekil.
På Socialförvaltningen i Lysekil arbetar vi med ett tydligt barnperspektiv och med hög professionalitet. Vår ambition är att skapa trygghet, kvalitet och rättssäkerhet för barn, unga och deras familjer.
Verksamheten omfattar myndighetsutövning inom barn och unga samt familjerätt. Vi är i en utvecklingsfas där vi aktivt arbetar med struktur, kvalitet och hållbar arbetsmiljö - och vi söker dig som vill vara med på den resan.
Hos oss möter du engagerade kollegor, nära arbetsledning och en organisation som prioriterar både rättssäker handläggning och medarbetarnas arbetsmiljö.
Om rollen
Som socialsekreterare inom Barn och Unga arbetar du med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
- Utredning och bedömning av barns behov
- Samtal med barn, vårdnadshavare och nätverk
- Beslut och uppföljning av insatser
- Samverkan med skola, hälso- och sjukvård samt andra myndigheter
- Dokumentation enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med kollegor och arbetsledning.
Vi erbjuder
- Ett meningsfullt och kvalificerat arbete där du gör verklig skillnad
- Nära och tillgänglig arbetsledning
- Kontinuerlig kompetensutveckling
- Flextid och möjlighet till distansarbete
- Möjlighet till semesterväxling
- En arbetsplats som aktivt arbetar med hållbar arbetsmiljö
Vi söker dig som
- Har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga (meriterande men inte ett krav)
- Är strukturerad och trygg i att fatta beslut enligt delegation
- Har god analytisk förmåga och kan hantera komplexa ärenden
- Är lyhörd, professionell och har ett genuint barnperspektiv
- Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- Har B-körkort
Meriterande
- Erfarenhet av arbete enligt BBIC
- Kunskap om SoL, LVU och barnkonventionen
- Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 23 mars 2026.
Intervjuer planeras till 23, 24, 26, 30 och 31 mars.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
