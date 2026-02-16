Socialsekreterare som vill göra skillnad för barn och unga
2026-02-16
Nu är vi på gång och växlar upp!
På Lotsen barn och unga i Mariestad satsar vi och utökar med ett flertal tjänster på utrednings- och placeringssidan!
Nu finns därför chansen för dig att kliva in i en viktig och meningsfull roll där du varje dag får vara med och påverka tillvaron för barn som har det extra tufft. Du får ett varierat, utmanande och väldigt givande uppdrag där du får använda både hjärta och hjärna med att skapa trygga sammanhang för de vi arbetar för.
Vill du också arbeta som socialsekreterare i en verksamhet som främjar både utveckling, personalhälsa och arbetsmiljö med positiva resultat? Då är du välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vi söker socialsekreterare till våra två grupper på Utredning respektive Placering.
För dig som är intresserad av tjänst i utredningsgruppen som tar vid efter att mottaget gjort en förhandsbedömning, fortsätter arbetet med:
- Utredning av barns behov och föräldrars förmågor.
- Uppföljning av biståndsbeslut.
- Samarbete med skola, polis, BUP samt andra aktörer runt barnet.
- Skräddarsy lösningar för familjer.
I vår placeringsgrupp som tar vid efter att en utredning gjorts, företräder du barnets intressen och behov, säkerställer att barnet har meningsfulla umgängen med sina föräldrar samt att barnet är delaktig i sin egen vård. Du arbetar för återförening, föräldrars delaktighet i vården och att de ges möjlighet till rätt stöd. Detta innebär;
- Att följa vården för placerade barn och unga utifrån deras individuella behov och rättigheter.
- Att överväga och ompröva vården, göra umgängesplaner samt umgängesbedömningar.
- Nära samverkan med familjehemssekreterarna och samarbete med skola, polis, BUP samt andra aktörer runt barnet.
Trivs du med kortare kontakter, hålla deadlines och snabbt kan ställa om i ditt arbete kan utredningsgruppen vara rätt arbetsplats för dig. Föredrar du å andra sidan längre varaktighet i ärenden där du följer klienter över tid kan placeringsgruppen rekommenderas. Med god sammanhållning och kompetensutveckling lägger vi grunden för ett gott arbete - Vi gör skillnad för barnen!Kvalifikationer
Till tjänsterna söker vi dig som är utbildad socionom och som har B-körkort. Tidigare arbetslivserfarenhet från socialtjänst och myndighetshandläggning barn och unga är meriterande.
Du behöver vara skicklig på att skapa trygghet och arbetsallianser med dem du möter, så familjerna vågar vara uppriktiga, och du behöver själv utveckla ett tryggt sätt att kommunicera svåra bedömningar och beslut.
Detta är ett uppdrag som ger väldigt mycket tillbaka men också tidvis tar på krafterna, du behöver därför ha en inre acceptans för att inte alltid kunna göra allt och en tilltro till att de små stegen kommer löna sig på sikt. Du behöver också kunna måna om ditt eget mående och sätta gränser för ditt engagemang för att hålla och kunna finnas kvar för barnen och ungdomarna över tid.
Vad kan vi erbjuda dig?
För oss är du som medarbetare vår viktigaste resurs och vi är måna om att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har vi infört fyra förtroendedagar per år som kan tas ut som hel- eller halvdagar i återhämtningssyfte. Vi har också friskvårdsbidrag, flex och möjlighet till semesterväxling.
På jobbet är fruktkorgen laddad och vi har gemensam fredagsfrukost. Då och då samordnar vi lunchträning för ökad hälsa och sammanhållning. Vi har avsatt tid för dokumentation på onsdagar samt metodpass varje vecka med teman baserade på vad arbetsgruppen efterfrågar.
Som stöd i arbetet finns både 1:e socialsekreterare, enhetschef och socialadministratörer på plats. Vi är också en arbetsgrupp som stöttar varandra, skrattar mycket och hjälps åt när dagarna blir oförutsägbara. Här är det självklart att man går till kollegan bredvid innan man går hem och undrar över något.
Förutom metodpassen har varje medarbetare möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom Yrkesresan samt övriga utbildningar som utgår från både verksamhetens och medarbetarens behov.
Vi strävar aktivt efter ett jämställt, jämlikt och inkluderande arbetssätt och verksamheten är sedan 2023 HBTQI+-certifierad genom Samkrafter.
Om ansökan
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Inför ett anställningserbjudande kommer vi att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen till oss på Lotsen barn och unga!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305438".
Mariestads kommun, Socialförvaltningen
Kontakt
Enhetschef Lotsen Barn & unga
Minna Brandström minna.brandstrom@mariestad.se 0501-75 63 33
