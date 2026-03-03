Socialsekreterare sökes till Vuxen LSS inom Myndighet
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-03-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en stabil och välfungerande enhet där du får möjlighet att ta eget ansvar, utvecklas i din yrkesroll och samtidigt ha roligt tillsammans med kompetenta kollegor? Då kan du vara den vi söker.
Hos oss på Vuxen LSS blir du en del av en trygg och erfaren arbetsgrupp som präglas av tillitsbaserat ledarskap, professionalism och stark gemenskap. Vi är måna om varandra, vi delar kunskap och vi arbetar tillsammans för att skapa kvalitet i varje ärende.
Vi arbetar med myndighetsutövning gentemot vuxna personer med funktionsnedsättning (ej socialpsykiatri) som ansöker om insatser enligt LSS och SoL.
Som socialsekreterare hos oss kommer du att:
• informera, utreda, bedöma och fatta beslut enligt aktuell lagstiftning
• följa upp beviljade insatser
• arbeta rättssäkert och strukturerat med individens behov i fokus
Du ingår i ett kompetent team bestående av 16 socialsekreterare varav tre av dessa arbetar som arbetsvägledare. Enheten har även två 1:e socialsekreterare, en socialadministratör och en enhetschef. Vi sitter i trevliga lokaler på Rimmaregatan 6 och delar kontorsrum.
Vi är en stabil enhet med låg personalomsättning och en kultur där du får ta ansvar och samtidigt känna dig trygg. Här förväntas du vara professionell - men du står aldrig ensam.
Du får:
• En gedigen introduktion med stöd av två erfarna 1:e socialsekreterare
• Kontinuerlig metodhandledning, både individuellt och i grupp
• Extern processhandledning
• Delta i Kompetenstrappan - en långsiktig och strukturerad satsning på din kompetensutveckling
Vi arbetar aktivt med kunskapsdelning, omvärldsbevakning och ett normkritiskt förhållningssätt. Hos oss utvecklas du både professionellt och personligt. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan likvärdig högskoleutbildning.
Du har:
• Erfarenhet av myndighetsutövning
• Goda kunskaper i handläggning enligt SoL och LSS
• Förmåga att uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av IBIC, Treserva och/eller SAMSA är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, analytisk och trygg i din yrkesroll. Du kan fatta välgrundade beslut, även när tempot är högt. Du samarbetar väl med andra, visar respekt i mötet med dem du möter och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten - och som uppskattar att arbeta i en miljö där vi kombinerar professionalitet med arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Susanne Bergqvist susanne.bergqvist@funktionsstod.goteborg.se 031-3668830 Jobbnummer
9774259