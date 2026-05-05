Socialsekreterare sökes till viktigt arbete mot hedersvåld
2026-05-05
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster inom myndighetsutövning, område barn och ungdom.
Barn och ungdomsenhet 6 utökar sin enhet med fler erfarna socialsekreterare. Förutom vanligt utredningsarbete har enheten ett särskilt uppdrag att utreda ärenden med hedersrelaterad problematik och utreda behov av placering av barn i skyddat boende. Vi söker trygga och erfarna socionomer som vill bidra med sin expertis till enhetens utveckling och nya samverkansformer. Hos oss blir du en del av ett engagerat team och får möjlighet att fördjupa dig i ett av de viktigaste områdena inom barn och ungdoms myndighetsarbete idag. Välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen i Uppsala ställer om till nya socialtjänstlagen (SoL) med målet att bedriva ett socialt arbete av hög kvalitet. Vi möter vi barn och familjer när de behöver oss som mest och ett möte med oss ska innebära ett gott bemötande, tydlighet och delaktighet. Vi ska leva upp till kommunens och socialförvaltningens invånarlöfte "Vi finns för dig".
På vår enhet får du
Fördjupa din kompetens inom området hedersrelaterad problematik och våld i nära relation samt bidra till att skapa en tryggare tillvaro för barn och ungdomar som är drabbade
En stimulerande och meningsfull arbetsmiljö där vi tillsammans utvecklar enheten i takt med nya uppdrag
Professionell handledning och utbildning
Bra lön från start, god löneutveckling och tydliga karriärvägar
Flexibla arbetssätt med möjlighet till distansarbete för att bidra till en bra balans mellan arbete och privatliv
Friskvårdsbidrag på 3000 kr per år för att främja ditt välmående
Möjlighet att växla en del av din bruttolön mot pensionssparande, extra ledighet eller el-cykel.
Här kan du läsa mer om socialförvaltningens kompetens- och befogenhetstrappahttps://www.uppsala.se/kommun-och-politik/publikationer/stodjande-dokument/kompetens-och-befogenhetstrappa-2024-socialforvaltningen/
Enheten består för närvarande av 13 socialsekreterare, två teamledare och en enhetschef. Som handläggare kommer du att ha ett uppdrag som består av flera delar. Som handläggare arbetar du med utredning och uppföljning av insatser. Utredning av riskfaktorer och skyddsbehov hos barn och ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Utredning och uppföljning av insatser för barn i skyddat boende sker i samhandläggning med vuxenenheten.
I utredningsarbetet arbetar vi i nära samverkan med barnet och nätverket runtomkring. Att främja barns och familjers delaktighet och öka involveringen av nätverk är ett av avdelningens främsta fokusområden och ett förhållningssätt som ska genomsyra allt vi gör. Alla som arbetar hos oss utbildas i Signs of Safety.
Vi arbetar nära samarbetspartners inom skolan, vården och andra relevanta instanser. Du kommer även att delta i utbildning och handledning för att kontinuerligt förbättra och utveckla din kompetens.
Vi söker dig som har socionomexamen från svenskt universitet eller högskola. Vid annan utbildning eller vid erlagd socionomutbildning från annat land behöver du bifoga bevis på godkänd validering av utbildningen. Du har flerårig erfarenhet av myndighetsarbete med barn och ungdomar. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av barns situation i ärenden gällande hedersrelaterad problematik och våld i nära relation och/eller krishantering.
Du behöver vara van vid att dokumentera, skriva utredningar och att arbeta med olika digitala verktyg. Vi ser gärna att du har utbildning inom systemteori, Signs of safety och Barns behov i centrum (BBIC). Eftersom resor och hembesök ingår i tjänsten behöver du också ha B-körkort.
I din roll är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att själv strukturera ditt arbetssätt och driva dina processer framåt. Du samarbetar väl med andra och relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över deras känslor. Samtidigt värdesätter du olikheter och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar både dig själv och andra, vilket du tar hänsyn till i beslut och val av arbetssätt.
Vi söker även dig som vill arbeta som kvalificerad handläggare. Kvalificerade handläggare finns på samtliga enheter och är våra mest erfarna handläggare. Detta är en tjänst för dig som vill fortsätta utveckla din spetskompetens som handläggare. Till denna tjänst söker vi dig som har minst åtta års erfarenhet av arbete som socialsekreterare. Kan handlägga alla ärenden självständigt, oavsett komplexitet. Har fördjupad kunskap om handläggningsprocessens alla delar. Har erfarenhet av att föredra ärenden i domstol självständigt eller med stöd av jurist. Är trygg i att göra egna bedömningar och långsiktiga analyser av behov.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Helena Öster, enhetschef, 018-727 52 14.
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
