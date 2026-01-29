Socialsekreterare sökes till Stenungsunds kommun
2026-01-29
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Inom individ och familjeomsorgen ingår öppenvård och myndighetsutövning för barn, ungdomar och äldre personer. Sektor socialtjänst är indelad i olika enheter-ansvarsområden. Vård och omsorgsenheten växer och i samband med denna rekrytering utökar också enheten med en ytterligare socialsekreterare. Arbetsgruppen har påbörjat teamarbete och är uppdelade i två team. På enheten arbetar socialsekreterare, förste socialsekreterare och enhetschef. Biståndsenheten består av en erfaren och kunnig arbetsgrupp där samarbete och teamarbete ingår som en grund i vårt arbetssätt.
Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsplats med många skratt och professionella medarbetare i olika åldrar. Kommunhuset ligger central i Stenungsund med närhet till tåg-busstation för pendlare, tillgång till parkering för bilburna, stort utbud av shopping och lunchrestauranger och precis utanför kontorsfönstret finns möjlighet till att ta ett dopp i havet. Stenungsunds kommun erbjuder flera förmåner som exempel årsarbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete. Du kommer att få en god introduktion och erbjuds både intern och extern handledning.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Vi utökar vår enhet och söker därför en till två engagerade socialsekreterare med inriktning mot äldre.
Som socialsekreterare handlägger du ansökningar utreder, bedömer behov, informerar, fattar beslut och följer upp insatser för de som har rätt till insatser utifrån Socialtjänstlagen (SoL) Vi arbetar med att möta människor som är i behov av stöd och där både seniorer men även yngre personer som har olika stödbehov i sin varda ingår. Vi möter också regelbundet anhöriga och gode män/förvaltare där även vägledning är en viktig del.
Vi samarbetar med utförarverksamheten, så som hemtjänst, särskilda boenden och övrig socialtjänst, myndigheter, sjukvård. Arbetet innebär i hög utsträckning myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningsätt och likvärdiga bedömningar. Med hjälp av din kunskap och ett gott bemötande ser du till att de individer du möter får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett gott och självständigt liv som andra.
Vi använder oss av dokumentationssystemet Procapita/Life Care och biståndsenheten har under några år arbetat utifrån IBIC. I uppdraget ingår att hantera vårdplaneringsystemet SAMSA. Som socialsekreterare erbjuds du ett spännande och utmanade arbete som präglas av respekt för allas lika värde.
Vi söker socialsekreterare som är nyfikna och engagerade inför det förändrade arbetssätt som är på gång i och med nya socialtjänstlagen. Hos oss får du ett stimulerande och ansvarfullt arbete, med stor möjlighet att påverka, samt tillgång till metod- och processhandledning. Arbetsplatsen och förvaltningen präglas av närhet och tillgänglighet och det är lätt att gå till varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För tjänsterna inom vård- och omsorg, behöver du ha erfarenhet av handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL), meriterande är erfarenhet inom målgruppen/inriktning mot äldre.
Då tjänsterna innefattar administrativt arbete, behöver du ha en god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som socialsekreterare, samt om du har erfarenhet av dokumentation enligt IBIC och i verksamhetssystemen Life Care/ och SAMSA.
För att passa i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och effektiv med din tid. Du arbetar bra tillsammans med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det utförs väl, med såväl brukare, anhöriga och din arbetsgrupp i åtanke.
Till uppdraget som socialsekreterare söker vi dig som ser möjlighet till gynnsamma förändringar och medverkar till att skapa situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du arbetar transparent och inkluderande gentemot såväl arbetsgrupp som arbetsledare och enhetschef.
Du arbetar lösningsfokuserat och tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna, med verksamhetens och brukarnas bästa i fokus. Du utgår från allas lika värde och skapar god atmosfär, i så väl möten, som i den egna arbetsgruppen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort krävs.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
