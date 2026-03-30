Socialsekreterare sökes till rollen som löpare
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad.
Det bor drygt 125 000 invånare i området. Inom Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar 1700 medarbetare vilka ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö utförs på allra bästa sätt för Södermalmsborna.
Stadsdelsförvaltningens kärnvärden är att vi strävar efter att alltid vara engagerade, professionella och nytänkande.
Området för vuxna är en del av Sociala avdelningen där enheterna ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri, funktionsnedsättning och beroende ingår.
Nu söker vi ett vikariat till en av våra löpartjänster som arbetar mot enheterna ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri, funktionsnedsättning och beroende samt enheterna relationsvåldsteamet och mottagningen som igår i Pilotområdet första linjen. Som löpare tillhör du organisatoriskt Enheten funktionsnedsättning men du arbetar i alla de ovan uppräknade enheterna vid behov. Det kan innebära att täcka upp för vakanser eller vid behov av förstärkning. Du behöver därför ha kunskaper inom olika lagrum som SoL, LSS och LVM. Löpartjänstens uppdrag i de olika arbetsgrupperna varierar i längd och förläggs där det finns behov.
Vi erbjuder
Som medarbetare i området för vuxna får du ett omväxlande och utvecklande uppdrag. Det finns goda möjligheter att vidareutvecklas genom utbildningar och metodtider. Det är ett varierat arbete där du som medarbetare får möjlighet att tänka nytt tillsammans med engagerade kollegor.
Södermalms stadsdelsförvaltning har vinter- och sommararbetstid och ett flextidsavtal. Sedan 2024 är friskvårdsbidraget på 3000 kronor per år.
Kontinuerlig handledning ingår i arbetet.
Din roll
Rollen som vikarierande löpare är en av tre stycken. I arbetet som löpare arbetar du inom de enheter där det behövs förstärkning.
I mottagningen gör du förhandsbedömningar enligt LVM, tar emot ansökningar enligt SoL och LSS och gör kartläggningar. Du gör även riskbedömningar inom våld i nära relationer.
På enheten beroende arbetar du med ASI som utrednings- och utvärderingsinstrument, beviljar insatser och följer upp.
På enheterna funktionsnedsättning och socialpsykiatri arbetar du med att ta emot ansökningar och utreda behov av insatser enligt SoL och LSS med stöd av utrednings-och uppföljningsinstrumentet DUR.
Relationsvåldsteamet bedömer och fattar beslut om skyddat boende och öppenvårdsinsatser. Relationsvåldsteamet arbetar bland annat med FREDA.
Din kompetens och erfarenhet
Vi vill att du är socionom, har en längre erfarenhet av myndighetsutövning och har en vana att arbeta i en stor organisation. Särskilt meriterande är det om du har arbetserfarenhet från att ha arbetat med handläggning inom målgruppen för området för vuxna.
Du har god dokumentationsförmåga och kan uttrycka dig väl i svenska språket i både tal och skrift. Har du erfarenhet av MI, verksamhetssystemet Paraplyet, ASI- eller DUR-utbildning är meriterande.
Som löpare inom området för vuxna och pilotområdet första linjen ställs du inför varierande uppdrag vilket ställer krav på att du är trygg i din myndighetsutövning, självständig och stabil. Vi ser att du både är serviceinriktad och har en god problemlösningsförmåga.
Eftersom arbetet innebär att möta människor med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Vi kan komma att använda oss av arbetsprov under urvalsprocessen. Urvalsprocessen kommer att pågå fortlöpande under ansökningstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/.
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1764".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Södermalms stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen, Område vuxen Kontakt
Ania Jansson ania.jansson@stockholm.se 08-50812415
9825851