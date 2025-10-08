Socialsekreterare sökes till Mottagningsgruppen
2025-10-08
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vuxenenheten i Upplands-Bro består av flera områden: mottagning, försörjningsstöd, integration, bostäder, socialpsykiatri, missbruk, våld i nära relation och kriminalitet.
Till mottagningsgruppen söker vi nu en socialsekreterare på heltid.
Som socialsekreterare inom mottagningen arbetar du med att ta emot och göra bedömningar vid nya ansökningar och anmälningar som inkommer till enhetens samtliga områden. Du utreder och handlägger även kortare ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen.
Ditt viktiga uppdrag blir
- Att ta emot och göra bedömningar vid nya ansökningar och anmälningar inom försörjningsstöd, integration, bostäder, socialpsykiatri, missbruk, våld i nära relation och kriminalitet.
- Att utreda och handlägga kortare ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
- Att samverka med andra samarbetspartners såväl internt som externt.
Vi söker dig som
- Har socionomexamen eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
- Har erfarenhet från att tidigare arbetat inom socialtjänsten.
Som person är du flexibel och tycker om att samarbeta med andra. Du har viljan att arbeta strukturerat samt intresse och fallenhet för socialt arbete och är en trygg person och har en god förmåga att kommunicera med andra både i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
- Individuell introduktion utifrån dina behov.
- Kontinuerlig extern handledning.
- Löpande ärendehandledning i grupp.
- Kontinuerlig kompetensutveckling. Enheten innehåller flera inriktningar ger möjlighet till regelbunden kompetensutveckling.
- Möjlighet till semesterväxling genom att byta ut semesterersättningen mot extra semesterdagar.
- Vi har flextid och arbetar 38,75 timmar per vecka.
- Friskvård via Epassi.
Om oss!
Vår arbetsplats är belägen centralt i Kungsängen, två minuters gångväg från pendeltåg, bussar och allmän service. Här finns den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar, närhet till kollegor och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Upplands-Bro kommun erbjuder dig som anställd ett nära ledarskap med tillgång till gruppchef och enhetschef.
Tjänsten är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 23 oktober 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Bakgrundskontroll görs på slutkandidaten.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
