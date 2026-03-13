Socialsekreterare sökes till Barn- och unga enheten i Ale
2026-03-13
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Ale kommun utökar nu med fler medarbetare, socialsekreterare och 1:e socialsekreterare, inom barn- och unga enheten inom IFO! Nu söker vi socialsekreterare till vår utredningsgrupp.
Gillar du att driva förbättrings processer och brinner för att göra konkret skillnad för barn och familjer? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss!
Barn- och unga enheten är en del av individ- och familjeomsorgen (IFO). Utöver Barn- och unga består IFO av Arbete och försörjning, Vuxenenheten, Familjestödsenheten samt Familjehem- och Familjerättsenheten. Den sistnämnda enheten delar våningsplan med oss på Barn - och Unga enheten. Samtliga enheter har ett nära samarbete för att kunna tillgodose behoven hos de vi är till för på bästa sätt.
Din kommande arbetsplats på Barn- och Unga leds av en enhetschef och två förste socialsekreterare. Enheten är indelad i tre grupper; en mottagningsgrupp samt två grupper med socialsekreterare som utreder barn- och unga 0-18 år. Utöver det har vi i gruppen även en socialadministratör som avlastar vårt arbete med administrativa uppgifter.
Kontoret är centralt beläget i Nödinge centrum och nås enkelt med kollektivtrafik.
I dina arbetsuppgifter ingår det att utreda behov av stöd, besluta om insatser samt att följa upp insatser och placeringar enligt SoL och LVU. Du kommer även inom ramen för utredning och uppföljning samverka med skola, polis, fritid och andra relevanta aktörer runt den unge så dennes behov av skydd och stöd tillgodoses. Inom ramen av öppenvårdsinsatser använder du vår egen öppenvård på Familjestödsenheten.
I arbetsuppgifterna ingår det även att motivera, utforska mottaglighet och skapa hög delaktighet hos den unge och dennes familj. Din utgångspunkt är att utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer, stödja människor till ett självständigt liv.
Dokumentation och journalföring är en viktig del av arbetet för att säkerställa rättssäkerhet och uppföljning av stödinsatser.
Du kommer att samarbeta med olika aktörer både internt och externt för att säkerställa ett helhetsperspektiv och bidra till att familjer får det stöd de behöver utan långa väntetider.Kvalifikationer
Det är ett krav att du har socionomexamen eller uppfyller Socialstyrelsens krav gällande arbete med barn och unga. Erfarenhet av myndighetsutövning.
Vi vill att du är självständig, noggrann, god förmåga att strukturera samt planera dina arbetsuppgifter. Du behöver även ha en mycket god förmåga till samarbete och du behöver se fördelarna med att aktivera familjens nätverk och andra aktörer runt den unge. Du behöver vara öppen och nyfiken på att pröva nya arbetssätt och vi ser gärna att du är intresserad av att vara med och utveckla verksamheten. Ditt arbete kräver personlig mognad för att möta de utmaningar som uppstår. Arbetet kräver att du har B-körkort. Vi samarbetar mycket både inom enheten och externt med andra yrkesgrupper, så det behöver vara ett arbetssätt du trivs med. Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Övrig information
Vi erbjuder dig som anställd i Ale kommun flera förmåner:
• Kompetensutveckling. I Ale kommun värnar vi om att samtliga medarbetare skall ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom hela anställningstiden. Samtliga socialsekreterare hos oss får tillgång till Yrkesresans kursutbud. Utöver det främjar vi eget initiativ till andra studier som är till nytta för befattningen.
• Möjlighet till distansarbete.
• Du erbjuds extern processhandledning en gång i månaden.
• Ale kommun äger stugor på Gullholmen som kan hyras till förmånligt pris.
• Flextidsavtal
• Friskvårdsbidrag
• Löneväxling till pension
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
