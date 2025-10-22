Socialsekreterare sökes till Barn- och unga enheten i Ale
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Enheten är en del av individ- och familjeomsorgen där samtliga enheter har ett särskilt nära samarbete och är samlokaliserade.
Familjehem-familjerättsenheten är inne i en spännande förändringsprocess där vi strävar efter att förbättra våra arbetssätt i kombination med införandet av ny socialtjänstlag för att öka delaktigheten hos barn, unga och deras familjer under hela ärendets process.
Vi söker nu nya medarbetare till barnsekreterargruppen. Tjänsterna är riktad mot uppföljning av placerade barn och för enheten vanliga förekommande arbetsuppgifter. Gillar du att driva förbättringsprocesser och brinner för att göra konkret skillnad för barn och familjer? Då vill vi gärna att du hör av dig. Familjehem-familjerättsenheten leds av en enhetschef och den närmaste arbetsledningen står två förste socialsekreterare för. På enheten arbetar barnsekreterare, familjehemssekreterare och familjerättssekreterare. Enheten har också en socialadministratör som avlastar med administrativa uppgifter. Kontoret är centralt beläget i Nödinge centrum och nås enkelt med kollektivtrafik.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som socialsekreterare på familjehem-familjerättsenheten kommer du att följa upp de placerade barnen och säkerställer att vården sker på ett rättssäkert sätt samt att barnen får samma möjlighet till en god utveckling som andra barn. Detta sker genom kontinuerlig kontakt med barnen för att göra dem delaktiga i beslut och åtgärder som rör dem. Detta sker även genom ett nära samarbete med barnens eget nätverk och andra professionella såväl intern som extern. Vidare är dokumentation och journalföring en viktig del av arbetet för att säkerställa en rättssäkerhet hantering av ärendet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha erfarenhet inom den sociala barnavården samt tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Du behöver även erfarenhet av BBIC (barns behov i centrum). Du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Som barnsekreterare måste du vara genuint intresserad av att möta barn på deras nivå och att följa deras utveckling. Vi önskar därför att du har ett stort engagemang för barn i samhällsvård, med ett tydligt barnperspektiv. Som person är du trygg, strukturerad och stresstålig. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
