Socialsekreterare sökes till arbete med hemlöshet och beroende
2025-10-20
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Område hemlöshet tillhör Socialförvaltningen i Stockholms stad och har fina lokaler vid Medborgarplatsen mitt på Södermalm i centrala Stockholm.
Område hemlöshet är samlokaliserad med Capio Pelarbacken (en sjukvårdsmottagning för personer i hemlöshet) och med stadens uppsökarenhet, allt för att underlätta och främja samverkan mellan verksamheterna. Område hemlöshets målgrupp är personer över 20 år i Stockholm stad som inte har haft kontakt med socialtjänsten i någon av stadens stadsdelar under de senaste två åren och som vid sin första kontakt med oss lever i hemlöshet. Vi är experter på hemlöshet!
Vuxenenheten består av 15 socialsekreterare, en gruppledare och en enhetschef. Vi är en erfaren grupp och tillsammans uppnår vi resultat. Vi tillvaratar medarbetarnas kompetens och utvecklingstankar som syftar till att förbättra kvalitén i verksamheten och bidrar till att nå målen. Vi är en trevlig och glad grupp som tar stöd av varandra.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du finner ett intressant och varierande arbete, en kunnig och hjälpsam grupp av kollegor, nära intern samverkan och en närvarande gruppledare och chef. Inom Stockholm stad arbetar vi med sommar- och vinterarbetstid och det finns möjlighet att ansöka om friskvårdsbidrag samt att semesterväxla.
Din roll
Vuxenenhetens målgrupp är personer som befinner sig i hemlöshet och som har en beroendeproblematik. Inom målgruppen är det också vanligt med psykisk ohälsa i olika former. Ditt uppdrag är att med stöd av strukturerat bedömningsinstrument, såsom ASI, utreda rätten till insatser samt följa upp beviljade insatser med stort fokus på den enskildes process ur hemlöshet. Arbetet utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, det vill säga att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövad erfarenhet. Vårt mål är att verksamheten ska genomsyras av hög professionalitet, en rättssäker handläggning och hög tillgänglighet. Bemötandefrågor är centrala och vi arbetar aktivt med MI. Som stöd finns arbetsgruppens ärendestödsmöten, handledning, enskilda ärendegenomgångar, administrativt stöd samt tillgängligt stöd av gruppledare och enhetschef.
Att arbeta som socialsekreterare hos oss innebär ett fritt och flexibelt arbete, där du självständigt lägger upp dina arbetsdagar och ansvarar för att få till alla delar i arbetet: samverkan, god klientkontakt och gott bemötande, rättssäker handläggning och administrativt arbete. En stor del av arbetet går ut på att vara kreativ och konstruktiv, hitta lösningar och motivera våra klienter. Konstruktiva idéer som bidrar till nya arbets- och tankesätt uppmuntras och för den som så önskar finns stora möjligheter att själv forma sitt arbete inom ramen för vårt uppdrag. För att nå våra mål om process ur hemlöshet och då våra resurser är ändliga, krävs att du arbetar aktivt och processinriktat i alla ärenden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har socionomexamen. Ett krav är också att du har aktuell erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning, gärna inom Stockholm stad. Du ska ha god kännedom och aktuell kunskap om socialtjänst-, LVM-, sekretess- och förvaltningslagarna och hur dessa tillämpas i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med hemlösa som målgrupp och/eller med personer med missbruksproblem, om du har ASI-utbildning samt arbetat enligt den metoden, om du har MI-utbildning samt om du har erfarenhet av att arbeta i Paraplyet.
Utöver dina formella kompetenser kommer vi också se till följande:
Vi söker dig som på ett självgående sätt gillar att strukturera och planera ditt arbete. Du har förmågan att
hantera arbetssituationer som kräver stor flexibilitet och att du tar initiativ för att hitta lösningar. Du har ett gott bemötande och tycker om att skapa goda samarbeten. Vi söker också dig som har en förmåga att
kommunicera på ett tydligt sätt och som gillar att arbeta efter uppsatta mål. Utöver detta så är det också en förutsättning att du trivs med visst administrativt arbete och dokumentation. Körkort är meriterande.
Det är viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
