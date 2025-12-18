Socialsekreterare socialpsykiatri och neuropsykiatri
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
Enheten för personer med funktionsnedsättning arbetar med myndighetsutövning för samtliga personer med någon form av funktionsnedsättning under 65 år i Ekerö kommun. Enheten består av två team med 5-6 handläggare i vardera, ena teamet utreder ansökningar och följer upp insatser för personer med socialpsykiatri och neuropsykiatri. Andra teamet utreder och följer upp insatser för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning eller någon form av rörelsehinder/sjukdom. Utöver detta finns på enheten en boende och avtalssamordnare och en enhetschef.
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser.
Vi söker nu vikarierande handläggare till teamet som handlägger och utreder ansökningar inom socialpsykiatri/neuropsykiatri för unga vuxna och upp till 65 år. Hos oss ingår du i en harmonisk och prestigelös grupp där vi samverkar och stöttar varandra över teamgränserna. Vi arbetar med Ekerömetoden som du kan läsa mer om i länken nedan.
För att trivas hos oss är du engagerad, genuint intresserad av att möta och förstå människor och nyfiken på att lära nytt och att utvecklas. Vi erbjuder dig ett varierat, självständigt och kvalificerat arbete med en spännande målgrupp.
Vi sitter centralt i Ekerö centrum, 15 minuter från Brommaplan eller 5 minuter från Färjeläget Jungfrusund (Ekeröleden).
Hos oss får du arbeta med följande arbetsuppgifter:
• Myndighetsutövning, kvalificerade utredningar och bedömningar av ansökningar enligt LSS och SoL.
• Samverkan med både externa och interna samarbetspartners i syfte till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv
• Möjlighet att aktivt delta i att utveckla enhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vi arbetar med regelbundna ärendehandledningar i grupp, metodmöten och tillämpar mentorskap för nyanställda. Du har regelbundna avstämningar med chef. Vi har extern processhandledning samt juridiskt stöd.
Det är nära dialog och lyhört klimat i Ekerö kommun!
Läs mer om Ekerömetoden genom att klicka här.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget ska du ha:
• högskoleutbildning som socionom eller likvärdig utbildning
• kunskap om gällande lagstiftning inom SoL och LSS
• god datorvana (bl a Office 365)
Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande men för dig som är ny inom området så finns vi här för att stötta dig in i din nya yrkesroll.
Det är även meriterande om du har erfarenhet kring MI samtalsmetodik.
För oss är det självklart att du har ett genuint intresse för funktionshinderfrågor.
Vi kommer att påbörja urval och intervjuer under ansökningsperioden så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Så tar du dig till Ekerö kommun
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
