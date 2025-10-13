Socialsekreterare skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri och avhoppare
Håbo Kommun / Socialsekreterarjobb / Håbo Visa alla socialsekreterarjobb i Håbo
2025-10-13
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet där du gör verklig skillnad för människor som befinner sig i svåra livssituationer?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt arbete inom skadligt bruk, beroende och socialpsykiatri.
Myndighet Vuxen arbetar med ekonomiskt bistånd, sociala kontrakt, dödsbohandläggning, skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri, personer som vill komma ifrån kriminell livsstil, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld. Vår målgrupp är vuxna från 18 år och uppåt. Vi är totalt 12 socialsekreterare, två teamledare och en enhetschef.
Vi arbetar aktivt med vår organisation och strävar efter helhetssyn i samverkan. Vi är just nu i en spännande utvecklingsfas där hela vår förvaltning implementerar Signs of Safety, ett förhållningssätt som stärker samarbete, delaktighet och trygghet för både klienter och medarbetare.
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare arbetar du med myndighetsutövning inom socialpsykiatri och skadligt bruk/beroende inom Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt avhoppare. Vi utreder, fattar beslut och följer upp insatser inom ramen för dessa lagstiftningar som öppenvård, boendestöd, kontaktperson och rättspsykiatrin med mera.
Du samarbetar med interna och externa samarbetspartners. Vi är i ett förändringsarbete med att erbjuda mer stöd på hemmaplan och nya arbetssätt. Du kan även komma stötta upp med handläggning av målgruppen våld i nära relationer.
Vi har regelbundna möten för vägledning med teamledare.Publiceringsdatum2025-10-13Bakgrund
Vi söker dig som har socionomexamen, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Meriterande om du har erfarenhet av handläggning av målgruppen skadligt bruk och beroende sedan tidigare, LVM samt om du arbetat i journalsystemet Pulsen Combine. Arbetet kräver att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god kunskap om Socialtjänstlagen samt datorvana.
Som person har du lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Vidare är
du konstruktiv, positiv, empatisk och ödmjuk samt snabbt kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga, lösningsfokus och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
B körkort är ett krav
Provanställning kan komma tillämpas
Vi erbjuder semesterväxling, extern handledning, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och möjlighet till distansarbete.
Intervjuer samt tillsättning av tjänsten kan komma ske löpande under rekryteringstiden.
Välkommen med ansökan!
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/204". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Avdelningen för stöd till barn, unga, vuxna Kontakt
Sara Söderqvist 0171-658729 Jobbnummer
9554750