Socialsekreterare skadligt bruk och beroende
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2026-07-17
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Arbetsplatsen
Individ och familjeomsorgen är en del av Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika kommun. Vi har ca 120 medarbetare och är organiserade i fem enheter: Utredningsenheten, Stöd- och försörjningsenheten, Familjehems- och familjerättsenheten, Öppenvårdsenheten samt Arbetsmarknad- och integrationsenheten. Inom IFO arbetar både erfaren och nyutbildad personal och som nyanställd erbjuds du en individuellt anpassad introduktion och får tillgång till mentorer.
Från och med hösten 2026 kommer Stöd- och försörjningsenheten bestå av 26 engagerade och kunniga medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck, bostadssociala kontrakt, förmedling av egna medel, social praktik, felaktiga utbetalningar, handläggning av dödsboanmälningar samt skadligt bruk och beroende.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du varje dag får möjlighet att göra skillnad för andra?
Som socialsekreterare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser för vuxna med skadligt bruk och beroende. Du följer upp beviljade insatser och säkerställer att stödet utformas utifrån individens behov och gällande lagstiftning. Arbetet innebär nära samverkan med kommunens öppenvård, som erbjuder strukturerade behandlingsinsatser både individuellt och i grupp. Du har även kontakt med andra interna och externa aktörer för att skapa ett sammanhållet stöd för den enskilde. I uppdraget ingår att dokumentera enligt gällande lagstiftning, bidra till utvecklingsarbete inom enheten och aktivt medverka till ett gott samarbete på enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av myndighetsutövning inom skadligt bruk och beroende
Erfarenhet av SIP (samordnad individuell plan)
Utbildning och erfarenhet av MI (motiverande samtal)
Utbildning och erfarenhet av ASI (Addiction Severity Index)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har en god förmåga att ta egna initiativ. Du arbetar självständigt och strukturerat samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra. Du har ett professionellt och respektfullt bemötande samt en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du kan möta, stödja och motivera människor som befinner sig i utsatta livssituationer och anpassar ditt arbetssätt utifrån individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Det här får du av oss!
Som anställd i Ludvika kommun har du tillgång till friskvårdsbidrag, flextid, semesterdagsväxling samt subventionerat årskort hos Dalatrafik.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Vikariat med tillträde enligt överenskommelse till och med 2027-12-31
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Antal platser: 1
Övrig information
Det finns eventuell möjlighet till förlängning av vikariatet eller tillsvidaretjänst.
Intervjuer kommer hållas vecka 37-38.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Kajsa Tengström, enhetschef, kajsa.tengstrom@ludvika.se
, 0240-869 55
Elin Karlsson, 1:e socialsekreterare, elin.karlsson3@ludvika.se
, 0240-863 90
Sara Spinks, 1:e socialsekreterare, sara.spinks@ludvika.se
, 0240-868 49
Linda Pettersson, 1:e socialsekreterare, linda.pettersson@ludvika.se
, 0240-862 19
Arbetstagarorganisation:
Akademikerförbundet SSR och Vision nås via kommunens växel 0240-860 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
771 24 LUDVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
10004989