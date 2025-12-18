Socialsekreterare Relationsvåldsteamet Socialförvaltning Sydväst
2025-12-18
Vill du arbeta med att skapa en tryggare tillvaro genom att motverka våld i nära relation? Då är det här ett jobb för dig!
Relationsvåldsteamet startade hösten 2024 och består av en 1:e socialsekreterare och fyra socialsekreterare.
Vi erbjuder rådgivning, hjälp och stöd till personer som har blivit utsatta för våld i nära relation samt personer som har vålds- och/eller aggressionsproblematik och som vill förändra sitt beteende. Vi erbjuder samtalsstöd och krisstöd till personer över 18 år som bor i stadsområdet Sydväst. Vi finns även till för kollegor i stadsområdet och har ett uppdrag kring kompetensutveckling och omvärldsbevakning.
Idag kan vi erbjuda 1-2 rådgivande samtal och vill den enskilde ha fortsatt kontakt så utreder och fattar vi beslut om insatsen Stödkontakt med socialsekreterare. Under 2026 kommer vi i en pilot kunna erbjuda insatser utan föregående behovsprövning och har också som mål att kunna utveckla en gruppverksamhet för målgrupperna vi möter. Vårt stora utvecklingsområde är att nå våldsutövare i större utsträckning än vi gör idag. Vi befinner oss just nu i fasen att utveckla vårt arbete i enlighet med den nya Socialtjänstlagen - ett spännande arbete där du får möjlighet att bidra.
Teamet är lokaliserat vid Frölunda Torg med lunchrestauranger och goda kommunala kommunikationer i sin närhet. Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
• Individuella samtal med personer utsatta för våld i nära relation och personer med vålds- och/eller aggressionsproblematik som vill förändra sitt beteende.
• Nära samverkan med andra myndigheter och aktörer
• Delta i metod- och utvecklingsarbete
• Medverka i utbildnings- och informationsinsatser om våld i nära relationer
Du kommer erbjudas metodstöd både individuellt och i grupp samt regelbunden extern processhandledning och du kommer att ingå i en arbetsgrupp som genomsyras av kompetens och professionalism och där vi hjälper varandra. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är även ett krav att du har erfarenhet av och god kunskap om att arbeta med våld nära relation. Det är starkt meriterande om du har en bred erfarenhet av arbete inom socialtjänstens olika områden samt myndighetsutövning. Vi ser det också som meriterande om du har någon eller några av följande eller liknande utbildningar: Samtal om frihet, Samtal om våld, MI, MPV (Möta personer med våldsproblematik) och grundläggande utbildning i psykoterapi (steg-1).
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har individens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och har ett stort engagemang i frågan om våld i nära relation, då är det här din chans att bli en del av vårt team. Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval kommer att ske löpande under ansökningsperioden.Övrig information
Vi planerar att hålla intervjuer 14-16 januari.
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
