Socialsekreterare Relationsvåldsteam - stärkt stöd i eftervåld
2026-04-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
På vårt Relationsvåldsteam jobbar fem engagerade socialsekreterare med stort driv och engagemang för våldsutsattas rätt till ett liv fritt från våld. Under senare år har vi sett att personer som vi lyckats stötta till detta återkommit eftersom våldet fortsatt, men att det tagit sig nya former. Vi har också uppmärksammat hur svårt och ensamt det kan bli att lämna det liv man levt för att bygga upp något nytt.
Vi söker nu därför en driven och kunnig kollega till en ny satsning för att stödja våldsutsatta i eftervåldet. Målet är att Relationsvåldsteamet ska utforma och erbjuda en eftervårdsinsats för våldsutsatta för att stötta i eftervåldet.
Vi erbjuder
• Möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv
• Möjlighet att vara med och utveckla ett nytt, långsiktigt arbetssätt för våldsutsatta
• Ett starkt och engagerat team som stöttar och utvecklar varandra
• Tillgängligt och nära ledarskap
• Kompetensutveckling och möjlighet att delta i utbildningar, handledning, MI-träning och nätverk inom området
• Friskvårdsbidrag och gym på arbetsplatsen
Din roll
Som socialsekreterare i "Stärkt stöd i eftervåld" kommer du arbeta nära personer som lämnat en partner som utsatt dem för våld. Du kommer erbjuda både praktiskt och psykosocialt stöd med målet att skapa ökad trygghet, minska ensamhet och stärka individens förmåga att hantera sin situation och bygga en trygg framtid.
Som medarbetare hos oss kommer du vara med och utforma detta arbetssätt, därför är det viktigt att du har god kunskap och erfarenhet om hur våldsutsattas livssituation kan se ut.
I rollen kommer du bland annat att:
Ge individuellt stöd till våldsutsatta i eftervåldsprocesser
Viss myndighetsutövning kan förekomma men majoriteten av stödet är tänkt att ges utan behovsprövning (IUB)
Vara ett stöd i kontakter med myndigheter, rättsväsende och andra aktörer
Stötta i praktiska frågor gällande exempelvis ekonomi och boende
Erbjuda psykosocialt stöd kring exempelvis skuld, skam och rädsla
Samverka med interna och externa aktörer (t.ex. polis, familjerätt, budget- och skuldrådgivning
Bidra till utveckling av arbetssätt och ta fram rutiner med utgångspunkt i den nya insatsen
Arbeta både på kontoret men tills stor del även där klienterna befinner sig på andra platser
Arbeta utifrån ett barnrätts- och rättighetsperspektiv
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
Socionomexamen
Dokumenterad erfarenhet av arbete med våldsutsatta
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst
Det är meriterande om du har:
Kunskap om ekonomiskt våld och familjerättsliga processer
Erfarenhet av arbete med traumatiserade personer
Erfarenhet av utvecklings- eller projektarbete
Utbildning i BRA-samtal
Vi söker dig som är självgående och uthållig. Då denna tjänst innebär ett utvecklingsarbete ser vi gärna att du är både initiativtagande och modig. Lika viktigt är att du har en god förmåga att skapa relationer och har ett stort mått av personlig mognad.Publiceringsdatum2026-04-17Övrig information
Denna tjänst är en tidsbegränsad projektanställning.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning!
Vi finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Hos oss arbetar cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Arbetsmiljön hos oss präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs gärna mer om vår förvaltning här.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Hässelby torg 20-22, 2 trappor
165 23 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby sdf, Enheten för Beroende/RVT Kontakt
Hellen Wanjiku Herdies, Vision hellen.wanjiku.herdies@stockholm.se 08-50805678
