Socialsekreterare på Vuxenenheten

Vuxenenheten ingår i det samlade verksamhetsområdet IFO inom sektor Trygghet och Stöd.
Vuxenenheten ingår i det samlade verksamhetsområdet IFO inom sektor Trygghet och Stöd.
I IFO ingår all myndighetsutövning inom socialtjänsten samt vissa utförardelar för barn- och unga samt vuxna.
Vi har som mål att våra brukare skall kunna erbjudas en tydlig, samordnad och effektiv process i kontakten med oss. Som ett led i att uppnå detta mål är vi placerade i kommunens Stadshus som har en kontorslösning som bygger på ett aktivitetsbaserat arbetssätt. På så sätt kan vi stärka effektiviteten och stödja kommunikation och samarbete. I det ingår också IT-lösningar som främjar ett papperslöst arbetssätt.
Vuxenenheten handlägger ärenden från 18 år och uppåt. På enheten arbetar 13 socialsekreterare (6 med inriktning beroende/hemlöshet 25 år och uppåt, 2 i mottagningsfunktion, 3 med unga vuxna, 2 fältande/uppsökande) och två 1:e socialsekreterare under ledning av en enhetschef. Till enheten finns även en socialadministratör kopplad. Från årsskiftet ingår även den Socialmedicinska mottagningen med 2 kuratorer i enheten.Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst arbeta med handläggning av vuxna utifrån skadligt bruk/beroende och hemlöshet. I arbetsuppgifterna ingår utredningar utifrån anmälningar och ansökningar samt uppföljning i ärenden med insatser och vård utifrån Socialtjänstlagen samt lagen om vård av missbrukare (LVM) i vissa fall.
Vuxenenheten strävar efter att arbeta i enlighet med Nationella riktlinjerna för missbruks- och
beroendevård. ASI är implementerat på enheten och vi har datastöd via ASI-Net.
I det dagliga operativa individarbetet har du tillgång till metodstöd och arbetsledning av 1:e
socialsekreterare som har lång erfarenhet av myndighetsutövning för den aktuella målgruppen.
Du erbjuds ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en verksamhet som ständigt utvecklas utifrån brukarnas och samhällets krav. Du blir en del av en arbetsgrupp som präglas av ansvarstagande, generositet och höga ambitioner. Alla är en del av den gemensamma arbetsmiljön och har ett ansvar för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Vi värderar samarbetsförmåga likväl som förmåga till självständigt arbete och vi bemöter människor på ett respektfullt sätt, ofta i svåra situationer. Kvalifikationer
Vi söker nu dig som har socionomexamen och det är meriterande om du tidigare har arbetat med myndighetsutövning med åldersgruppen 21 år och uppåt.
Har du tidigare kunskap inom vårt verksamhetssystem Treserva samt inom ASI är det en fördel.
Du har god kunskap kring handläggningsprocessen och dokumentation. Du är väl insatt i den lagstiftning som styr arbetet. Eftersom arbetsuppgifterna innefattar samarbete med både interna och externa kontakter behöver vi dig som kan skapa goda samarbetsrelationer. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
