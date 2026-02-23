Socialsekreterare Myndigheten för skadligt bruk och beroende
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2026-02-23
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Myndigheten för skadligt bruk och beroende är en dynamisk enhet som arbetar nära våra samverkanspartners för att möta klienters behov av stöd enligt socialtjänstlagen och/eller LVM. En stor del av vårt dagliga arbete handlar om att bemöta och vägleda människor som befinner sig i livets svåraste skeden. Vi arbetar rehabiliterande med målet att frigöra och utveckla varje individs unika resurser. Vi är engagerade i att stärka det som fungerar hos våra klienter och strävar efter att vårt bemötande ska upplevas som inkluderande och tillgängligt.
En av våra socialsekreterare är föräldraledig och vi söker därför en ny socialsekreterare som vill bidra till att utveckla framtidens socialtjänst. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Socialsekreterare utreder, beslutar och följer upp vård- och behandlingsinsatser för personer över 20 år med skadligt bruk eller beroendeproblematik av alkohol, narkotika och spel enligt Socialtjänstlagen och/eller Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Vår enhet är uppdelad i en mottagningsgrupp och en verkställighetsgrupp, och vi söker nu en engagerad kollega till verkställighetsgruppen.
Om du brinner för att ge långsiktigt stöd och arbeta utifrån individens unika behov i nära samverkan med våra interna utförare, då kommer du att trivas hos oss! Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ditt engagemang och din kompetens verkligen gör skillnad.
Vem är du?Kvalifikationer
• Du som söker har socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Du har vana från myndighetsutövning inom socialtjänst särskilt då inom skadligt bruk och beroende
• Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift då det är myndighetsutövning vi arbetar med.
• Du har god dokumentationsförmåga och arbetar struktuerat. Du gillar utredningsarbete och tycker det är lika viktigt som mötet med den enskilde.
• Du har erfarenhet av handläggning utifrån LVM- lagstiftningen.
• Du tar ansvar över din planering och arbetsuppgifter.
Meriterande:
• Erfarenhet av verksamhetssystemet Combine.
• Arbetslivserfarenhet av socialt arbete.
• Tidigare praktik/studentanställning inom socialtjänst.
• Du har erfarenhet av metoder så som ASI, UBÅT, SIP och MI. Dina personliga egenskaper
• Du är ansvarstagande, har gott omdöme och är kvalitetsmedveten.
• Du har en god samarbetsförmåga och gillar att arbeta struktuerat och metodiskt.
• Du är nyfiken och för dig är det självklart att metoder/insatser behöver utvecklas och du vill bidra till det arbetet. Du gillar förändring och vill bidra till nytänkande.
• Du är en empatisk person som förstår vikten av att lyssna och inkludera andra.
• Du är professionell i yrkesrollen genom att visa respekt för ditt uppdrag och arbeta utifrån Södertälje kommuns värdegrund.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vår arbetsgrupp består av en enhetschef, en gruppledare, nio socialsekreterare, en administratör samt ett team som arbetar med samsjuklighet. Tillsammans arbetar vi för att våra klienter ska få ett bra stöd. Vi är en trygg arbetsplats där vi är måna om att ständigt utveckla vårt arbete. Vi har ett driv för målgruppen och för oss är det självklart att vara inkluderande, flexibel och motiverande mot varandra som för våra klienter.
Som nyanställd får du introduktion på arbetsplatsen och en mentor, men även ett gemensamt introduktionsprogram för nyanställda inom vuxen. Enheten tillämpar årsarbetstid. Möjlighet finns till arbete på distans någon dag i veckan när verksamheten tillåter. Vi är lokaliserad centralt i Södertälje där vi delar lokaler med öppenvården och relationsvåldcenter.
För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Asiye Kosmaz asiye.kosmaz@sodertalje.se 08-523 066 96 Jobbnummer
9756449