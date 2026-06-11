Socialsekreterare, Mottagningsgruppen Barn och Unga, Tierps kommun
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen / Socialsekreterarjobb / Tierp Visa alla socialsekreterarjobb i Tierp
2026-06-11
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Är du socionom och vill arbeta med barn, unga och deras familjer? Vi söker en socialsekreterare till vår mottagningsgrupp – en engagerad kollega som vill vara med och vidareutveckla vårt arbete för att säkerställa att barn och unga lever i en trygg livssituation.
Inför omställningen till den nya socialtjänstlagen förstärkte vi under 2024 vår mottagningsgrupp för att bättre möta framtidens behov. Mottagningen är en del av enheten för barn och unga med drygt 35 medarbetare. Här arbetar vi med både sedvanliga mottagningsuppgifter och utvecklingen av en mer tillgänglig, förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Vi söker nu en ny kollega som vill vara med och driva det arbetet framåt tillsammans med oss.
Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle, med närhet även till Stockholm, Arlanda och hela Mälardalsregionen. Här finns varierande boendemiljöer, natur och kultur inpå knuten samt goda kommunikationer både på väg, järnväg och digitalt.
Våra värderingar är viktiga för oss. Vi arbetar utifrån respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro. Vi tillämpar tillitsbaserad ledning och styrning för att skapa starka relationer och förtroende mellan chefer och medarbetare.
Hos oss erbjuds du bland annat:
• Ett tillgängligt och närvarande ledarskap
• Regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut
• Friskvårdsersättning
• Semesterväxling
• Löpande kompetensutveckling
• Möjlighet till distansarbete vid behov
• Flextidsavtal
• Hälsofrämjande aktiviteter genom vår "Positiva klubb"
Vi erbjuder också en strukturerad introduktionsplan med minst en introduktör från arbetsgruppen. Tierps kommun arbetar med Yrkesresan i samarbete med länets övriga kommuner ett långsiktigt utvecklingsprogram för socialt arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen får du ett omväxlande, utvecklande och meningsfullt arbete. Du är ofta den första kontakten för barn, unga och deras nätverk och har en viktig roll i att ge råd, stöd och vägledning samt göra bedömningar av barns behov av skydd och stöd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga anmälningar och ansökningar enligt socialtjänstlagen, genomföra skydds- och förhandsbedömningar samt bemanna enhetens jourtelefon enligt rullande schema. Du hanterar både akuta situationer som kräver snabba bedömningar och mer planerade ärenden med fokus på tidigt stöd och förebyggande arbete.
I tjänsten ingår även att genomföra snabbspårsutredningar, där bedömningen är att ärendet kan avslutas inom 60 dagar och endast ett fåtal områden behöver utredas. Arbetssättet har utvecklats för att snabbare kunna erbjuda stöd och möta familjernas behov.
Mottagningen erbjuder också råd- och stödsamtal utan behovsprövning genom TUTI (Tidig Upptäckt Tidig Insats). Samtalen är en del av socialtjänstens förebyggande och brottsförebyggande arbete och riktar sig till barn och unga där det finns oro kring exempelvis alkohol- eller narkotikaanvändning, normbrytande beteende eller kriminalitet.
En viktig del av uppdraget är samverkan med förskola, skola, polis, Barnahus, hälso- och sjukvård samt andra samverkanspartners. Du kommer även att arbeta nära kommunens skolsociala team och SSPF-samverkan för att tidigt identifiera och stötta barn och unga i riskzon. Mottagningen har dessutom ett nära samarbete med öppenvården och övriga grupper inom enheten för barn och unga.
Vi bedriver också ett aktivt uppsökande arbete genom informationsträffar, workshops och närvaro på arenor där barn och unga vistas. Hos oss får du möjlighet att kombinera myndighetsutövning med förebyggande arbete och tidiga insatser och vara med och forma framtidens socialtjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom och som vill bidra till goda möten med barn, unga och deras familjer. Du har ett genuint intresse för socialt arbete och drivs av att skapa trygghet, delaktighet och positiva förändringar i människors liv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga, liksom erfarenhet av samverkan med andra aktörer och förebyggande arbete. Erfarenhet av tidiga insatser, råd- och stödsamtal eller brottsförebyggande arbete med barn och unga är också meriterande.
För att trivas hos oss behöver du uppskatta ett omväxlande arbete där dagarna sällan ser likadana ut. Du har förmåga att göra professionella bedömningar i akuta situationer samtidigt som du ser värdet av tidiga insatser, förebyggande arbete och att bygga förtroendefulla relationer. Du kan organisera, prioritera och avgränsa dina arbetsuppgifter och känner dig trygg i att fatta beslut även när förutsättningarna snabbt förändras.
Vi söker dig som är engagerad, initiativrik och lösningsfokuserad. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och respektfullt och bidrar till ett gott bemötande i mötet med både barn, familjer och samverkanspartners. Eftersom uppdraget innebär nära samverkan med bland annat skola, polis, hälso- och sjukvård samt andra aktörer är det viktigt att du har god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa och bibehålla goda relationer.
Som person är du trygg, stabil och flexibel. Du trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där du behöver kunna växla mellan olika arbetsuppgifter under dagen. Du bidrar till ett gott arbetsklimat, är prestigelös och ser värdet av att utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Vi rekryterar löpande under ansökningstiden!
Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Gruppledare
Anna Nyberg anna.nyberg@tierp.se 0293-218473 Jobbnummer
9959916