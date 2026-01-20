Socialsekreterare Mottagningsgrupp Barn och Ungdom
Vi behöver anställa fler av Sveriges bästa socialsekreterare. På Barn och Ungdom får du ett meningsfullt och utmanande arbete. Vi utför arbetsuppgifter som gör skillnad för våra barn och unga - hos oss är det på riktigt.
Mottagningen är en spännande och utvecklande arbetsplats där ingen dag är den andra lik. Enheten består av tre gruppledare och 15 socialsekreterare. Socialsekreterarna är indelade i tre team med fem socialsekreterare i varje team. Var tredje vecka har teamet jourvecka då anmälningar/ansökningar tas emot och det görs skyddsbedömningar i dessa. Därefter följer två bedömningsveckor då socialsekreterarna har möten och skriver förhandsbedömningar. Allt arbete sker med nära stöd från gruppledare.
På Barn och Ungdom använder vi oss av förhållningssättet Signs of Safety. Som medarbetare är du vår viktigaste resurs, därför arbetar vi konstant med att utveckla arbetssätt och verktyg för att vi tillsammans ska kunna nå våra utmanande mål och klara vårt uppdrag. Här finns möjligheter att påverka utveckling och utformande av arbetssätt.
Som nyanställd medarbetare erbjuds du en gedigen introduktion i verksamheten där du får en överblick över området och arbetsuppgifterna. Som medarbetare får du även ta del av extern handledning i grupp. Varje år kommer du dessutom att omfattas av en strategisk utbildningsplan innefattande grundläggande vidareutbildning och fördjupningsutbildningar baserat på verksamhetens mål och resurser likväl som medarbetarnas individuella behov. Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett meningsfullt och stimulerande arbete i en verksamhet som präglas av hög kompetens, engagemang och gott samarbete! Vi är noga med att det sociala arbetet ska ha sin grund i mänskliga möten och vi strävar ständigt mot att slipa på hur detta bäst genomförs. Vi har tydliga och rättssäkra processer samt väl upparbetade rutiner som stödjer ett systematiskt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare på mottagningsenheten är att hantera inkomna anmälningar och ansökningar, att göra skyddsbedömningar i ärenden samt att ge råd och stöd. På mottagningsenheten gör du förhandsbedömningar och fattar beslut enligt socialtjänstlagen, LBSB och LVU. Här tillhör du en arbetsgrupp med hög trivsel och gemenskap.
Vem är du?
På mottagningsgruppen representerar du Socialtjänsten Barn och Ungdom gentemot klienter, medborgare och samverkansparter. Du besitter därför en bred kunskap om socialtjänstens myndighetsutövning och insatser och kan göra självständiga bedömningar i ärenden. Du är flexibel och kan arbeta med ett högt tempo.Kvalifikationer
• Socionomexamen
• God datorvana
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn och Ungdom
• Utbildning i Signs of Safety
• Utbildning i Motiverande samtal (MI)
• Erfarenhet av arbete i verksamhetssystemet CombineDina personliga egenskaper
• Du kan behålla lugnet och vara professionell i stressfyllda situationer
• Du har ett gott bemötande gentemot såväl klienter som kollegor och samverkansparter
• Du har förmåga att analysera situationer och fatta självständiga beslut utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.
• Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund och kultur kan påverka dig själv och andra på olika sätt
• Du är ansvarstagande och arbetar utifrån Södertälje kommuns värdegrund
• Du är engagerad och vill vara delaktig i utvecklingen av verksamheten
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Socialtjänsten i Södertälje är en stor organisation med goda möjligheter till intern karriärsutveckling, både genom att bredda kompetensen genom olika typer av tjänster och att åta sig utvecklande uppdrag inom sin ordinarie tjänst.
När du jobbat hos oss ett tag kommer du att ha en bred erfarenhet av att möta människor med olika utmaningar, ingen dag är den andra lik! Hos oss finns väl utvecklade rutiner och metoder som kommer att vara ett gott stöd i ditt arbete.
Våra chefer har stor kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Vi satsar på ledarskapsutveckling för både enhetschefer och gruppledare, vilket skapar goda förutsättningar för ett tydligt och tryggt ledarskap i alla led. Vi tror på ett nära ledarskap och våra chefer uppmuntrar till lärande och utveckling genom hög grad av tillit och ett coachande förhållningssätt.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bland annat trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår hemsida; https://www.sodertalje.se/formaner Övrig information
Sökande som kallas på intervju ska vid intervjutillfället uppvisa examensbevis. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna utdrag ur belastningsregister och uppvisa id-handling.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen till oss! Ersättning
