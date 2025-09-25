Socialsekreterare mottagning med inriktning barn och ungdom
2025-09-25
Du är förändringen. Och vill se den i organisationen. Precis som vi.
Här på mottagningen finns stolta och skickliga medarbetare med många års erfarenhet inom området. Vi är en flexibel enhet som är måna om att hjälpas åt för att nå målen. Vi erbjuder dig en positiv arbetsmiljö som bygger på ett gott socialt stöd mellan enhetschef, gruppledare och medarbetare. Enheten använder sig av kontinuerlig handledning och feedback för att utvecklas i yrkesrollerna och för att utveckla verksamheten framåt.
Mottagningen består av en gemensam mottagning, uppdelad i inriktning barn och ungdom och inriktning vuxen, ett socialt boendeteam och ett team inom våld i nära relation. I enheten finns tre gruppledare som erbjuder en nära och coachande arbetsledning och en enhetschef som har ansvar för verksamhet, personal och budget. Totalt består enheten av 25 medarbetare.
Vi söker dig som vill vara del i vårt arbete och team.Flera medarbetare går på föräldraledighet och någon byter arbete inom avdelningen. Det inledande året kommer du ersätta en av våra medarbetare som går på föräldraledighet, till mottagningen med inriktning barn och ungdom. Som socialsekreterare hos oss arbetar du med myndighetsutövning inom socialtjänsten i det akuta med att ta mot orosanmälningar och göra skyddsbedömningar samt förhandsbedömningar gällande barn och unga. I teamet arbetar sju socialsekreterare varav en är senior och en gruppledare som leder och fördelar arbetet. Vi arbetar stöttande kollega till kollega med feedback och är måna om en nära arbetsledning från gruppledare och enhetschef som arbetar med utvecklande och stöttande ledarskap.
Vi har som krav att du är socionom och att du har erfarenhet av myndighetsutövning. Det är meriterande att du har erfarenhet av såväl mottagnings- och utredningserfarenhet.
Vi söker dig som är ansvarstagande, drivande och öppen. Du har en god samarbetsförmåga och är mån om att skapa goda relationer. Du har ett utvecklingsfokus, ett helhetsperspektiv och använder interna resurser såväl som externa som tar hänsyn till både barn och vuxnas behov. Du samarbetar nära med kollegor i andra enheter.
Vi erbjuder dig en kreativ avdelning i vår samarbetsorganisation med möjlighet till professionell utveckling, handledning och utbildningar. Vi har flera intern utbildningar samt en systemteoretisk uppdragsutbildning för att stärka det systemiska arbetet inom avdelningen.
Sundbybergs stad erbjuder förmåner så som friskvårdsbidrag på 3000 kr och möjlighet att omvandla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. . Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan senast den 26 oktober 2025.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Enhetschef
Eva Steorn eva.steorn@sundbyberg.se 08-706 68 26 Jobbnummer
9527350