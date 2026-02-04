Socialsekreterare Mottagning ekonomiskt bistånd och arbete
2026-02-04
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vi söker vi dig som vill jobba som socialsekreterare på område ekonomiskt bistånd och arbete till vår mottagningsenhet.
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv är du välkommen att vara en del av vår enhet där teamkänsla, kompetens och engagemang står i fokus.
Vi tar avstamp i de möjligheter som finns i och med nya socialtjänstlagen och utvecklar nya arbetssätt för att öka vår tillgänglighet och möta de medborgare på Norra innerstaden och Kungsholmen som har behov av att komma i kontakt med socialtjänsten och ansöka om ekonomiskt bistånd.
Område Ekonomiskt bistånd och arbete ansvarar för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd för de två stadsdelarna Norra Innerstaden och Kungsholmen. Området består av två enheter (en mottagningsenhet och en utredningsenhet) med totalt ett 40-tal medarbetare som arbetar tillsammans med klientens behov i fokus.
Som kollega på Mottagningsenheten kommer du att vara första kontakten in till ekonomiskt bistånd och arbete, men också i många fall första kontakten och vägen in till att få stöd från socialtjänsten.
Vi erbjuder
Som nyanställd hos oss erbjuds du en gedigen individuell introduktion tillsammans med våra egna introduktörer. Hos oss är det viktigt med kompetensutveckling och verksamhetsutveckling, därför erbjuder vi utbildningar inom MI, FREDA -kortfrågor, med mera. Som socialsekreterare erbjuds du också extern handledning månadsvis.
Vi arbetar aktivt med vår gemensamma arbetsmiljö och månar om möjlighet till ett flexibelt arbetssätt för att kunna kombinera yrkes- och privatliv. Vi erbjuder semesterväxling och friskvårdbidrag. Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare och våra förmåner.
Din roll
Hos oss arbetar du med socialt förändrings- och motivationsarbete för personer som, av olika anledningar, står utan egen försörjning. När en person tar kontakt med oss behöver du ha en god förmåga att tidigt få en helhetsbild av personens sociala och ekonomiska situation för att kunna lotsa och stötta personen vidare.
I din roll kommer du att möta, stötta och motivera klienter på vägen mot egen försörjning samt utreda och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd. Du guidar och vägleder klienten och arbetar nära samverkanspartners både inom och utanför socialtjänsten för att bidra till att klienten får det stöd som hen behöver.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Gedigen kunskap om aktuell lagstiftning
En god förmåga att formulera dig i tal och skrift, då en viktig del av arbetet består av dokumentation och kommunikation.
Meriterande om du har:
Erfarenhet av myndighetsutövning, gärna inom ekonomiskt bistånd
Erfarenhet av arbete i mottagningsfunktion
Du är strukturerad och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är flexibel i ditt arbete och agerar professionellt. Du är empatisk, relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner. Du trivs med att arbeta i ett team och är intresserad av att delta i att utveckla nya arbetssätt. Du har en helhetssyn i ditt uppdrag och tar hänsyn till det större perspektivet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
