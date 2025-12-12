Socialsekreterare mottagning barn och familj
Kalmar Kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Kalmar Visa alla socialsekreterarjobb i Kalmar
2025-12-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Socialförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vid socialförvaltningen i Kalmar arbetar vi med den tydliga visionen "I ett Kalmar för alla är vi en av Sveriges bästa socialtjänster där alla vill jobba". Tillsammans arbetar vi för att hela tiden göra Kalmar bättre i alla beslut. Varje dag.
Vi söker nu medarbetare till vår mottagningsenhet.
Vill du bli vår kollega?
Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete inom socialtjänsten och söker nu en kollega i mottagningsenheten för barn och familj. Arbetet innebär att ta emot ansökningar och anmälningar som inkommer till socialförvaltningen, samt att göra skydds- och förhandsbedömningar. Vi hanterar frågor som rör både barn och vuxna. Inom arbetsuppgifterna ryms också rådgivnings- och konsultationssamtal, samverkan med och information till andra huvudmän.
Vårt datasystem är Lifecare och vi använder BBIC som dokumentstöd.
På våra enheter:
• stöttar vi varandra
• ger varandra kollegial handledning och har extern handledning
• har vi behandlingskonferens varje vecka tillsammans med närmaste chef
• har vi fortlöpande kompetensutveckling
• har cheferna lång erfarenhet inom socialt arbete med barn- och familj
• arbetar vi med både SoL och LVU
• har vi utökat arbetsledningen med 1:e socialsekreterareKvalifikationer
Du har socionomexamen (eller annan likvärdig utbildning enligt nuvarande behörighetskrav), goda kunskaper i rådande lagstiftning och förmåga att uttrycka dig i skrift. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av kvalificerade barnavårdsutredningar liksom erfarenhet av BBIC och datasystemet Lifecare. Vårt fokus är tryggare och säkrare barn varför vi prioriterar utbildning inom Signs of Safety.
Vi söker dig som är lugn, trygg och stabil. Du har förmåga att ta initiativ och se helheten i ditt arbete. Arbetet växlar ibland snabbt och förutsätter att du har förmåga att anpassa dig efter nya omständigheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.
Körkort B är ett krav.
Vi kan komma att göra urval och intervjuer löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MH19/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Thereze Lundborg thereze.lundborg@kalmar.se 010-352 21 49 Jobbnummer
9640641