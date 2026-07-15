Socialsekreterare Mottagning Barn och Familj
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2026-07-15
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter där du tillsammans med kollegor bidrar till att barn och familjer får rätt stöd och i rätt tid? Vi söker en socionom till Barn och Familjs mottagningsenhet i Heby.
Rollen
Nu söker vi dig som vill vara såväl ansiktet utåt i det första mötet med socialtjänsten som vägvisare för de som inte primärt behöver socialtjänstens myndighetsbeslut för att få den hjälp och det stöd de behöver.
Du är en del av enhetens mottagning och leder och strukturerar arbetet med de anmälningar och ansökningar som kommer in
Du gör skyddsbedömningar och förhandsbedömningar och föreslår beslut om att inleda utredning eller inte
Du skriver avgränsade beslutsunderlag och lämnar på begäran av andra myndigheter yttranden i specifika frågor
Du har ett dagligt samarbete med såväl kollegor som teamledare
Det här är vi
Vi på IFO Barn och familj är en härlig arbetsplats där vi utvecklas och lär av varandra. Vi tar ansvar tillsammans, hjälps åt i vardagen där både skratt och allvar får ta plats. Vi är drygt 15 medarbetare som arbetar tillsammans i två team. Vi har ett tätt kollegialt stöd i varandra och stöd av våra teamledare. Vi arbetar efter förhållningssättet Signs of Safety, tror på människors inneboende vilja och förmåga till förändring och arbetar gärna tillsammans med klientens nätverk. Vi har även ett nära samarbete med våra kollegor på såväl vuxensidan som i öppenvården, utifrån devisen "EN socialtjänst".
Vi deltar i Yrkesresan och har tillgång till extern handledning. Det finns möjlighet till flextid, reflektionstid och även distansarbete enligt överenskommelse. Vi är en liten kommun med ett stort hjärta.
Är det här du?
Du, precis som vi, vill göra verklig skillnad för barn och familjer och bidra med kunskap, omtanke och ett professionellt bemötande.
Vi vill att du:
Har en socionomexamen och några års erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning med barn, ungdomar och familjer
Trivs med att arbeta såväl självständigt som i lag.
Är trygg i handläggning och bedömning och vågar självständigt föreslå beslut som därefter fattas enligt delegation
Har förmåga att känna in och möta människor där de är och är flexibel i dina möten, både fysiska möten och i telefonsamtal
Inte är främmande för att möta barn och vuxna i kris och kan hantera olika sorters situationer
Har god kännedom om samhällets olika funktioner och därmed förmåga att hänvisa människor till rätt ställe för att få hjälp
Har goda kunskaper i svenska språket och har lätt för att uttrycka dig i såväl tal som skrift
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Då tjänsten innefattar arbete med barn kommer ett utdrag ur belastningsregistret att begäras ut vid eventuell anställning. Då arbetet innebär resor i tjänsten är B-körkort ett krav.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Läs gärna mer om oss på www.heby.se
och om vårt erbjudande, förmåner och anställningsvillkor. Följ oss gärna på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby Kommun
(org.nr 212000-2049), https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
Tingsgatan 11 (visa karta
)
744 88 HEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
IFO Barn och familj Kontakt
Enhetschef
Carolin Kaspersen carolin.kaspersen@heby.se 0224-36049 Jobbnummer
10003462