Socialsekreterare med uppdrag att följa upp barn placerade i familjehem
2026-03-30
Har du en vilja att nå fram, förmåga att möta andra och att skapa goda relationer. Vill du vara med och förändra framtiden för våra barn och ungdomar? Vi söker nu tre socialsekreterare som vill jobba med myndighetsutövning mot målgruppen placerade barn och unga vuxna. En av tjänsterna är ett vikariat fram till och med 31/3-2027, och två av tjänsterna är tillsvidaretjänster.
Hos oss jobbar du med uppföljning av vården för de barnen som är placerade i familjehem. I uppdraget ingår traditionell myndighetsutövning med bland annat utredningar, skyddsbedömningar, beslut och uppföljning av insatser. Du har ett nära samarbete med familjehemsenheten, skolor, hälso- och sjukvård och andra relevanta aktörer. Här är det viktigt med samarbete och relationsskapande med barnets bästa i fokus. Tjänsten innebär regelbundna resor inom och utanför vår region. Du kommer göra besök hos barn på olika orter, vilket kan inkludera resor med övernattning.
Du ingår i ett av två barnföljarteam, om 7 kollegor och en teamledare. Till enheten hör också ett familjerättsteam där det finns en nära samverkan. Hos oss får du en bra introduktion och fylls på med den kunskapen som du behöver. Här finns det arbetsglädje, kollegor med stora hjärtan och vi längtar efter att bli fler. Det här är ett jobb som ibland är tufft, men vi har också väldigt kul tillsammans! Vi utannonserar nu en tidsbegränsad anställning med start så snart som möjligt och pågår under 1 års tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen alternativt beteendevetenskaplig examen med påbyggnad som uppfyller Socialstyrelsens behörighetskrav för socionom (socialt arbete grundnivå, socialt arbete fortsättningsnivå, socialrätt och psykologi). Du har tidigare arbetserfarenhet av myndighetsutövning mot barn och unga vuxna antingen via arbete eller VFU. Vi ser det positivt om du har erfarenhet av att utreda ansökningar och anmälningar enligt SoL, göra skyddsbedömningar av inkommen information och göra kvalitetssäkrade beslut och bedömningar. Det är också meriterande om du har erfarenhet av:
* att följa upp beslutade insatser och placerade barn.
* att bereda ärenden med stöd av LVU och tar emot ansökningar och anmälningar.
* att företräda i förvaltningsrätt i domstol och är föredragande i nämnden.
* att delta i externa möten i form av nätverk, brukare, familjemöten.
* dokumentation i VIVA (journalföring, utredningar, vårdplaner).
Du har en inlevelsefull förmåga med ett stort intresse i att lyssna på andra människor och har lätt för att förstå samt sätta dig in i andras känslor och beteende. Du har en god samarbetsförmåga och är prestigelös. Det är viktigt att du är trygg och stark i dig själv samt att du i krissituationer kan ha förmåga att agera lugnt, behärskat och självständigt. Du har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete samt kan hantera förändring i arbetsmängd på ett flexibelt sätt.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26576".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se
