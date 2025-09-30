Socialsekreterare med SIG (Social insatsgrupp) uppdrag
Ale kommun / Socialsekreterarjobb / Ale Visa alla socialsekreterarjobb i Ale
2025-09-30
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
På vuxenenheten, som har både myndighetsutövning och utförare arbetar socialsekreterare, kuratorer på socialmedicinska mottagningen och krismottagningen och bostad först behandlare samt två arbetsledare.
Vuxenenheten bedriver ett nära samarbete med flera olika aktörer, såväl internt som externt, och har en mycket aktiv roll i att utveckla kommunens insatser för att möta kommuninvånarnas behov av socialt stöd. Exempel på samarbeten är vår socialmedicinska mottagning.
Ale kommunhar nu rekvirerat medel via Socialstyrelsen för att vidareutveckla socialtjänstens arbete med att förebygga och motverka brottslighet, samt för att stärka återfallsförebyggande insatser riktade till enskilda individer. Arbetet med Social insatsgrupp (SIG) har pågått sedan maj 2022.
Med stöd av dessa riktade medel och den nya socialtjänstlagen har vi nu möjlighet att ytterligare förstärka vårt arbete med samordnade insatser för våra mest utsatta målgrupper. Vi söker därför en engagerad socialsekreterare till vuxenenheten, som på heltid kommer att ha huvudansvaret för uppdraget som SIG-koordinator och därmed en nyckelroll i att driva och samordna arbetet inom Social insatsgrupp.
Tjänsten innebär att du anställs som socialsekreterare vid vuxenenheten, med ett särskilt utpekat SIG-uppdrag under ett år, med goda möjligheter till förlängning. Uppdraget innebär en nyckelroll i arbetet med att bygga upp och samordna insatser kring individer med komplex problematik. Du får möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt, med stort handlingsutrymme och chans att göra konkret skillnad i människors liv.
I rollen som SIG-koordinator förväntas du vara självgående, initiativtagande och flexibel. Du bör även ha förmåga att anpassa både arbetstid och bemötande för att kunna fånga klienters motivationsfönster - ett avgörande moment i arbetet med målgruppen.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Målgruppen för SIG (Socialinsatsgrupp) unga vuxna i åldrarna 18-29 år, samt deras vårdnadshavare. Fokus ligger på att möta individers behov kopplade till kriminalitet. Arbetet innebär att du möter unga vuxna och familjer med varierande problematik och behov. Rollen är både spännande och utmanande, där samverkan med interna och externa parter är en central del av det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifter kan vara:
- En del av din tjänst innebär att du jobbar uppsökande gentemot bland annat skola, fritid och kriminalvård.
- SIG-Koordinator är den som sammankallar till nätverksmöten för varje enskild individ (SIP) med exempelvis ansvariga för sysselsättning, socialtjänst, psykiatri, polis/kriminalvård och fritid.
- Råd- och stödsamtal på service för individer i målgruppen i motiverande syfte.
- SIG-Koordinator kan deltaga vid möten för att underlätta för individen i kontakt med myndigheter.
- Du tillsammans med din kollega ansvarar för att sammankalla SIG-arbetsgrupp där du leder och utvecklar arbetet med SIG i Ale kommun där det sitter med olika representanter från olika enheter.Kvalifikationer
- Eftergymnasial högskoleutbildning som motsvarar minst tre års heltidsstudier såsom socialpedagog, socionom och beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
- B-körkort är ett krav då det ingår en del bilkörning i tjänsten.
- I tjänsten som SIG-koordinator i Ale kommun så kommer du att genomgå en säkerhetsprövning vid polisen. Vid ej godkänd säkerhetsprövning så är det ej möjligt att arbeta som SIG-koordinator i Ale kommun.
Meriterande
- Meriterande är att vara en mötesledare.
- Meriterande är att ha arbetat inom socialtjänsten sedan tidigare.
- Erfarenhet och kunskap kring kriminologisk teori och kriminogena faktorer kopplat till målgruppen.
- Meriterande är att du är insatt i Risk, Behov och Mottaglighet (RBM-principerna) samt är utbildad i kriminalitet som livsstil (KSL).Övrig information
- Betyg/intyg uppvisas i samband med erbjuden anställning.
- Godkänt utdrag ur misstanke/belastnings register uppvisas i samband med erbjuden anställning.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Urval sker löpande.
Flextidsavtal tillämpas.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att du inkommer med en ansökan, Varmt välkommen!
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Tillämpas individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/437". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Darko Pankovski 0303703114 Jobbnummer
9532242