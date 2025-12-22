Socialsekreterare med särskilt uppdrag
2025-12-22
Vill du vara med och bidra till en socialtjänst där Malmöbon blir ännu mer delaktig och involverad? Nu söker vi fyra socialsekreterare med särskilt uppdrag som vill spela en nyckelroll i det fortsatta arbetet med att stärka implementeringen av förhållningssättet Signs of Safety inom IFO Utredning. Arbetssättet syftar till att skapa trygghet, delaktighet och samarbete med barn, unga och deras familjer och nätverk. Sedan 2021 har vi arbetat systematiskt med utbildningar, metodträffar och stöd till sektioner, och vi tar nu nästa steg för att säkerställa att Signs of Safety genomsyrar både ledarskap och det dagliga sociala arbetet.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare med särskilt uppdrag har du ett utvecklings- och stödjande uppdrag med fokus på familjesystem och nätverk. Du arbetar nära kollegor inom samtliga sektioner i enheten och bidrar till att Signs of Safety används som ett levande och integrerat förhållningssätt i verksamheten. I rollen handleder du socialsekreterare i det dagliga arbetet och stödjer dem i att involvera barn, unga, familjer och nätverk genom exempelvis kartläggning, riskbedömning och nätverksmöten.
Du har inga egna ärenden men arbetar tillsammans med huvudhandläggare genom att teama i ärenden för att modellera, visa och stärka användningen av Signs of Safety och dess verktyg i praktiken. En viktig del av uppdraget är också att fungera som en länk mellan olika funktioner i organisationen, initiera kontakter vid behov och bidra till ett sammanhållet arbetssätt. Du deltar i och bidrar till utbildningar, metodstöd och andra utvecklingsinsatser som syftar till långsiktig och hållbar implementering.
Uppdraget bedrivs inom ramen för en projektorganisation där du samarbetar med projektledare och handledare, medan personalansvaret ligger hos enhetschef. Till projektet finns även en referensgrupp med sektionschefsrepresentanter samt en styrgrupp bestående av enhetschefer och avdelningschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och minst två till tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och familj. Du har både grundläggande och fördjupad utbildning i Signs of Safety eller annat lösningsfokuserat arbetssätt och god förståelse för hur metoden används i praktiskt socialt arbete. Du har god kunskap om socialtjänstens uppdrag och är trygg i din professionella roll.
För att lyckas i rollen behöver du vara engagerad och inspirerande, med en tydlig vilja att stötta kollegor och bidra till verksamhetens gemensamma mål. Du är trygg och tydlig i rollen som coach och handledare och har lätt för att skapa förtroendefulla samarbeten. Du är lyhörd, initiativtagande och samarbetsinriktad, och har god förmåga att planera och anpassa handledning och stöd utifrån olika behov i verksamheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att hålla utbildningar, leda metodstöd eller på annat sätt bidra till kompetensutveckling. Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i nära samarbete med olika funktioner inom socialtjänsten ses också som en tillgång.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden: Insats och Utredning. Inom avdelning Utredning arbetar idag ca 450 medarbetare med myndighetsutövning inom våra enheter för Barn och Familj, och våra medarbetare har en hög kompetens och stort engagemang för socialt arbete.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning from 1/3 2026 tom 31/12 2027
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 4
Tillträde: 1/3 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Kristina Adio kristina.adio@malmo.se 072-369 95 74 Jobbnummer
