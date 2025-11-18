Socialsekreterare med mentorsuppdrag till avdelning vuxna
Linköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Linköping Visa alla socialsekreterarjobb i Linköping
2025-11-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Vi vet att en bra introduktion bidrar till en hög rättssäkerhet i arbetet. Den gör även att den nyanställde känner sig trygg och bekväm i sin yrkesroll, har en god relation till sina kollegor och vet vem de ska vända sig till med frågor. En bra introduktion kan också minska personalomsättningen eftersom den ökar förutsättningarna för att den nyanställde medarbetaren stannar längre på sitt nya arbete.
Det här gör att vi nu vill satsa ännu mer på introduktion till nyanställda genom att anställa en socialsekreterare med mentorsuppdrag. Det är en ny tjänst inom avdelning vuxna och det kommer innebära att du får vara med och forma uppdraget, men i huvudsak kommer det att innebära att du kommer att:
• Introducera och stötta nya medarbetare inom myndighet enligt mentorsprogram, vilket bl.a. inkluderar
• Ärendeprocessen översikt
• Förhandsbedömning
• Utredning, beslutsunderlag, vårdplaner
• Analys och bedömning
• Uppföljning, insatser/placering
• Dokumentation enligt Sosfs
• IBIC introduktion
• Vad det innebär att vara myndighetshandläggare
• Stötta handläggaren att bli trygg och självständig i sin roll
• Initialt följa med vid besök och möten för att senare ge konstruktiv feedback
• Planering och struktur i arbetet
Din arbetsplats
Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning för vuxna från 21 år och uppåt inom individ- och familjeomsorg, LSS samt socialpsykiatri. Avdelningen har även uppdrag att bedriva insatser i egen regi och upphandla verksamhet för att kunna möta klientens behov.
I dagsläget finns det cirka 50 medarbetare inom myndighet, plus sex stycken 1:e socialsekreterar och fyra enhetschefer.
Arbetstiden är förlagd vardagar kl.07:50-17:00 och 7:50-16:00 under sommarmånaderna med flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar. Vi arbetar aktivitetsbaserat och sitter i nyrenoverade fräscha kontorslandskap på Drottninggatan 45.
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen med slutförda kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt samt psykologi.
För den här tjänsten ställer vi krav på att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom SoL. Har du även erfarenhet av LSS, LVM samt IBIC ses det som meriterande. Då rollen innebär mentorskap ser vi gärna att du har erfarenhet av liknande uppdrag.
Tjänsten innebär kommunikation med såväl interna som externa kontakter samt handledning inom dokumentation vilket ställer krav på god svenska i tal och skrift. Har du erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Treserva ses det meriterande.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du som person är självgående och tar ansvar för din uppgift. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan ändra synsätt och förhållningssätt beroende på situation. Du har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över personens känslor samt har en god pedagogisk förmåga där du anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på individers olika förutsättningar.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16187
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Jobbnummer
9609706