Socialsekreterare med inriktning vuxna - skadligt bruk/beroende
Bodens Kommun / Socialsekreterarjobb / Boden Visa alla socialsekreterarjobb i Boden
2026-03-30
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens Kommun i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Team Individ inom Individ- och Familjeomsorgen arbetar företrädesvis med vuxna personer som av olika anledningar är i behov av stöd och hjälp för att erhålla en fungerande livssituation. Teamet består av handläggare med bred kompetens inom socialt arbete i stort samt spetskompetens inom försörjningsstöd, skadligt bruk/beroende, unga vuxna samt LSS/socialpsykiatri.
Vi söker en socialsekreterare med inriktning vuxna till Team Individ utifrån att en av våra erfarna medarbetare ska ta klivet upp som teamchef. I tjänsten ingår handläggning av ärenden gällande vuxna med företrädesvis skadligt bruk/beroendeproblematik. Team individ har i dagsläget 3,0 socialsekreterare som arbetar med inriktning vuxna samt 2,0 tjänster med inriktning unga vuxna samt en 1:e socialsekreterare inom området på myndighetssidan. De arbetar i nära samarbete med övriga funktioner på teamet, Team stöd - vår samlade öppenvård, övriga myndighetsteam samt externa samverkanspartners.
Hos oss blir du en viktig del i ett härligt multikompetent team på 16 personer som tillsammans utifrån sina olika kompetensområden arbetar med målet att skapa en fungerande helhet för den enskilde. Vi erbjuder ett spännande och ansvarsfullt arbete i ett positivt team med god sammanhållning. Tillsammans med de andra teamen inom IFO bedriver och utvecklar vi en organisation uppbyggd för att ha den enskilde och familjen i fokus.
Arbetsvillkor: Arbetstid 07:45-16.00. Medarbetare erbjuds en friskvårdstimme per vecka om verksamheten tillåter.
Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med myndighetsutövning, d v s utreda, bedöma och fatta beslut samt ansvara för uppföljningar och omprövningar av dessa beslut utifrån gällande lagstiftning inom området, d v s socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)). Dokumentation utgör en betydande del av arbetet, liksom att i olika konstellationer samverka internt och externt.Kvalifikationer
Kvalifikationer: Socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms adekvat. Kunskap och erfarenhet inom området skadligt bruk/beroende liksom erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande. Vi söker en strukturerad, positiv och flexibel person som kan bidra till verksamhetens utveckling, gott samarbete samt en god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort B erfordras.
ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
Följ oss gärna på Facebook och Instagram
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.
Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bodens kommun Kontakt
Teamchef
Maria Eriksson 0921-622 28
