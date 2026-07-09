Socialsekreterare med inriktning våld i nära relationer
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2026-07-09
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Vill du arbeta med ett av socialtjänstens mest viktiga och angelägna uppdrag? Som socialsekreterare inom våld i nära relation får du möjlighet att göra verklig skillnad för människor i utsatta livssituationer. Genom ditt arbete bidrar du till att skapa trygghet, skydd och förändring för både vuxna och barn som drabbats av våld, samtidigt som du arbetar för att bryta destruktiva mönster och främja långsiktigt hållbara lösningar.Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Du blir en av två socialsekreterare med särskilt fokus på våld i nära relation. Rollen är varierad och kombinerar myndighetsutövning, stödinsatser och samverkan med flera olika aktörer.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
Handlägga ansökningar om skydd och stöd enligt gällande lagstiftning.
Ge stöd till våldsutsatta vuxna och barn.
Arbeta med stödinsatser riktade till våldsutövare.
Bedöma behov av skydd och ombesörja skyddsinsatser för personer som behöver det.
Samverka nära socialsekreterare på Mottagningsenheten och Utredningsenheten.
Samordna insatser tillsammans med interna och externa samverkansparter, exempelvis polis, sjukvård, andra kommuners socialtjänst och andra berörda aktörer.
Arbetet präglas av både planerade och akuta insatser, vilket innebär att ingen dag är den andra lik. Du arbetar självständigt i dina ärenden samtidigt som du är en viktig del av ett team där samarbete och kunskapsutbyte är centralt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och det krävs B-körkort då du kör i tjänsten.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Erfarenhet av arbete med våld i nära relation.
God kunskap om lagstiftning som rör både barn och vuxna.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett starkt engagemang för människor i utsatta situationer och motiveras av att bidra till förändring och ökad trygghet.
Du är skicklig på nätverkande och bygger förtroendefulla relationer både internt och externt. I arbetet samverkar du med många olika aktörer och du ser värdet av att skapa och underhålla kontaktytor som bidrar till goda resultat för den enskilde.
Genom transparent kommunikation förmedlar du information på ett tydligt, öppet och respektfullt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation, vilket hjälper dig att skapa förståelse, delaktighet och förtroende i mötet med brukare, kollegor och samverkansparter.
Arbetet ställer också krav på flexibilitet. Du kan omprioritera när förutsättningarna förändras och anpassar ditt arbetssätt utifrån verksamhetens och individens behov. Du behåller fokus på uppdraget även när dagen tar en annan riktning än planerat.
Som person är du även stresstålig och kan fatta välgrundade beslut i situationer som stundtals är komplexa och tidspressade. Du behåller lugnet, arbetar strukturerat och fortsätter att hålla god kvalitet i ditt arbete även när belastningen är hög.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt och samhällsviktigt arbete där du varje dag bidrar till att förbättra människors livssituation.
Du får en tydlig introduktion och ett nära stöd från både 1:e socialsekreterare och enhetschef för att skapa goda förutsättningar att komma in i uppdraget. Vi satsar på din utveckling genom kompetensutvecklingsinsatser som utgår från vår kompetenstrappa och erbjuder kontinuerlig handledning som stöd för både kvalitetssäkring och professionell utveckling.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där samarbete, kunskapsutbyte och engagemang står i centrum, och där du tillsammans med kollegor arbetar för att skapa trygghet och förändring för människor som behöver samhällets stöd som mest.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Innan anställning behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enligt utlänningsförordningen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Bakgrundskontroller kommer att genomföras och registerutdrag kommer att begäras in innan anställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande som bidrar till en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i verksamheten.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt – såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Susanne Andreasson susanne.andreasson@halmstad.se +46702568552 Jobbnummer
9997532