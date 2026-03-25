Socialsekreterare med inriktning uppsökande arbete
Vellinge Kommun / Socialsekreterarjobb / Vellinge Visa alla socialsekreterarjobb i Vellinge
2026-03-25
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vellinge Kommun i Vellinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du intresserad av en tjänst som socialsekreterare i en verksamhet med flera ansvarsområden? Vi utökar vår verksamhet med en socialsekreterare med inriktning uppsökande arbete för att möta våra kommuninvånares behov ytterligare och som ett led i verksamhetens omställning till en ny socialtjänstlag. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är placerad i verksamheten Arbete och Etablering Myndighet inom Individ- och familjeomsorgen i Vellinge kommun. I verksamheten finns boendekoordinator samt socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd, socialpsykiatriinsatser, budget-och skuldrådgivning, bostadsinsatser, familjerätt, våld i nära relation samt skadligt bruk och beroende med totalt 11 medarbetare. Våra medarbetare har en hög expertis inom respektive område och arbetsgruppen arbetar gemensamt, tar hjälp av varandra och täcker upp för varandra vid behov. Den arbetsgrupp du kommer tillhöra arbetsleds av en enhetschef.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare med inriktning uppsökande arbete stödjer och vägleder du personer i hemlöshet, personer med skadligt bruk och beroende och/eller i våldsutsatthet i att utveckla sin förmåga till självständighet och delaktighet i sin livssituation. Din uppgift blir att i perioder ge ett extra stöd när övriga stödinsatser inte är tillräckliga, till exempel i att klara vardagen (i bostaden och samhället) och bibehålla nykterhet/drogfrihet.
Uppdraget innebär att du bedriver ett uppsökande arbete, vilket betyder att arbetet till stor del bedrivs utanför kontorsmiljö. Tillsammans med dina kollegor inom myndighetsutövning ansvarar du för att tillhandahålla hög kvalitet på de insatser som planeras och utförs kring den enskilde.
Arbetet är varierat och innebär att ge både praktiskt och socialt stöd i vardagen utifrån varje individs behov och genomförandeplan. I din uppsökande roll kommer du att samverka med allmänpsykiatrins FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) i Trelleborg. FACT innebär ett multiprofessionellt team som erbjuder personer med svår psykisk sjukdom integrerade och allsidiga insatser i långsiktiga, uppsökande och flexibla former. Du förväntas även etablera närmare samverkan med andra vårdaktörer, till exempel vårdcentraler.
Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt med lågaffektivt bemötande. Arbetet kräver stort egenansvar och hög initiativförmåga. Arbetet kan innebära ensamarbete tillsammans med den enskilde.
Anställningen är en treårig projektanställning.Då tjänsten innebär en förstärkning i verksamheten kan arbetsuppgifterna variera utifrån de behov som förekommer.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
I samband med hemkomst, ge stöd i att fullfölja sin planering efter genomförd behandling. Stödet kan ges både på behandlingshemmet och i bostaden utifrån individuella behov
Ge stöd och motivera till aktivitet, sysselsättning och delaktighet, samt vara närvarande i vardagen när behov föreligger
Enklare budget- och skuldrådgivning
Underlätta och stödja kollegors uppsökande arbete, t.ex vid LVM-anmälningar/orosanmälningar
Vägledning i vardagssysslor såsom städning, tvätt, handling, matlagning, betalning av räkningar.
Delta i promenader, träning, utflykter och ärenden.
Vägledning kring personlig omvårdnad såsom tex hygien och rutiner kring detta.
Genomföra dokumentation och följa upp insatser.
Myndighetsutövning inom ett eller flera verksamhetsområdenKvalifikationerKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning om minst två år inom socialt arbete, beteendevetenskap eller motsvarande. Det kan vara socionom, socialpedagog eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
B-körkort
Meriterande:
Arbetslivserfarenhet från liknande uppdrag inom ramen för målgruppen
Erfarenhet av att arbeta med personer med samsjuklighetsproblematik och/eller våldsutsatthet
Kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik samt ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning är meriterande, men inget krav.
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313501". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vellinge kommun Kontakt
Enhetschef
Joanna Eriksson joanna.eriksson@vellinge.se 0406354471 Jobbnummer
9817672