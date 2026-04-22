Socialsekreterare med inriktning placerade barn och unga
2026-04-22
I Alvesta kommun - med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt - får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära - oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund - delaktighet, engagemang och tillit - genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta - för invånare, företag och besökare.
Förvaltningen för Arbete och Lärande ansvarar för bland annat individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning samt vuxenutbildning och gymnasieskola. Vårt grunduppdrag är att erbjuda utbildning och stöd och insatser utifrån individens behov och förutsättningar. Genom tidiga, främjande och förebyggande insatser bedriver vi ett målinriktat arbete i samverkan med andra samhällsaktörer.
Avdelningen för Individ- och familjeomsorgen består av fyra enheter; IFO team 1, IFO team 2, Boendestödsteamet samt Stöd- och behandlingsenheten. Avdelningen ansvarar för handläggning och verkställighet inom verksamhetsområdena barn (SoL och LVU) och vuxen missbruk (SoL och LVM), försörjningsstöd, socialpsykiatri (SoL) och våld i nära relationer (SoL).
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren socialsekreterare till våra team. I vårt teamarbete arbetar vi tillsammans för att erbjuda stöd för individer utifrån de behov som föreligger. Som socialsekreterare med inriktning mot placerande barn kommer du att arbeta med att ge stöd och insatser barn och ungdomar och deras familjer under tiden placeringen pågår, utifrån gällande lagstiftning (SoL och LVU). Du arbetar aktivt med att motivera en förbättrad livssituation och stöttar familjen i vägen tillbaka till hemmet. Du kommer också utreda barn och ungas behov av skydd och stöd utifrån gällande lagstiftning efter inkommen ansökan eller anmälan. Arbetet bedrivs tillsammans med barnen/ungdomarna och deras föräldrar, deras nätverk och i samarbete med andra professionella som möter målgruppen. Arbetet sker också i nära samarbete med familjehemssekreterare samt externa samverkansparter. Arbetet är oerhört varierande där en dag kan bestå av planerade besök och dokumentation men också av oplanerade händelse som kräver akuta bedömningar.
I det dagliga arbetet ingår att träffa barn och deras familjer, dokumentation, hembesök och ibland tjänsteresor.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
* Samverkan med interna och externa aktörer.
* Utredningsarbete enligt SoL och LVU.
* Uppföljning av beviljade insatser.
* Förbereda och föredra ärenden för individutskott för beslut.
* Företräda nämnden i domstol.
Då vi i IFO team 1 och team 2 arbetar tvärprofessionellt, kan det bli aktuellt att du stöttar kollegor även i andra professioner vid behov inom teamen.Kvalifikationer
För tjänsten krävs socionomexamen eller annan lämplig högskoleutbildning innehållande socialrätt. Du har god kännedom om rådande lagstiftning och dokumentationskrav samt har en god förmåga att på korrekt svenska uttrycka dig i tal och skrift. Du bör ha tidigare erfarenhet av liknande arbete. Det är också meriterande om du har erfarenhet av Signs of Safety och Lifecare.
Du har en god förmåga att, med empati, engagemang och respekt, professionellt bemöta människor som befinner sig i svåra livssituationer. Flexibilitet och samarbetsförmåga är av vikt. Du ser samverkan som en självklar del i ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att du är en trygg person med god personlig mognad samt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Är du den vi söker, kan vi erbjuda dig en möjlighet att utföra kvalificerat socialt arbete tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor, vid en avdelning med höga ambitioner när det gäller kvalitet, organisation och resultat.
B-körkort för manuell bil är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320861/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
342 80 ALVESTA
För detta jobb krävs körkort.
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande
