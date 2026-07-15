Socialsekreterare med inriktning mot äldre
Sollefteå kommun, IFO / Socialsekreterarjobb / Sollefteå Visa alla socialsekreterarjobb i Sollefteå
2026-07-15
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Vill du göra skillnad – på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka – och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Arbetsplatsbeskrivning:
En av våra medarbetare går i pension så vi söker en ny medarbetare.
Som socialsekreterare/biståndshandläggare har du ett viktigt arbete, där du skapar värde för människor i din omgivning varje dag. Har du en utpräglad ansvarskänsla och människors individuella behov i fokus? Då är det kanske dig vi söker. Enheten ingår som en del i huvudenheten för vård och social omsorg och tillhör verksamheten Individ- och familjeomsorg (IFO).
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare med inriktning mot äldre arbetar du utifrån en helhetssyn och bemöter brukaren med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan och individens fortsatta självständighet. Dina främsta arbetsuppgifter är att utreda och bedöma behov, följa upp de insatser du beviljar och säkerställa att insatsen tillgodoser individens behov gällande bland annat hemtjänst, dagverksamhet, växelboende, korttidsvistelse och särskilt boende för främst äldre personer.
Du handlägger inom gällande lagstiftning (Socialtjänstlagen), aktuella rättslägen samt fastställda riktlinjer. Vi jobbar med kontinuerlig ärendehandledning i grupp. Handläggning och dokumentation sker i verksamhetssystemet Life Care. Vi utgår ifrån IBIC-modellen i våra bedömningar för att beskriva, bedöma och följa upp den enskildes behov
I dina arbetsuppgifter ingår även deltagande i nätverksmöten, skriva yttranden, ansvara för telefontid och ett aktivt deltagande i det löpande utvecklingsarbetet. Arbetet förutsätter en rättssäker handläggning där du som handläggare ska säkerställa att den sökanden är delaktig och får framföra sina synpunkter. Du har ett nära samarbete med den enskilde, anhöriga, utförare, kollegor samt andra professioner och myndigheter. Arbetet är inriktat mot kvalitet och rättssäkerhet med brukaren i fokus.
Vi erbjuder dig stödstrukturer i form av introduktionsprogram, mentorskap, enhetsträffar, kollegial handledning, extern handledning, grundläggande och riktade utbildningsinsatser samt friskvårdstimme/friskvårdspeng.
Hos oss blir du en viktig person!Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen.
Det bedöms meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete inom socialtjänsten.
Du har intresse för att arbeta med människor som befinner sig i olika livsskeden. Du är självständig, har god samarbetsförmåga, är ansvarsfull och har förmåga att skapa förtroendefulla möten. Som person är du van att ta eget ansvar över din arbetsdag, planera och slutföra dina arbetsuppgifter på ett rättsäkert och effektivt vis. Dina arbetsuppgifter fodrar att du är flexibel, ser möjligheter i förändringar och är noggrann. Du kan uttrycka dig tydligt och välformulerat i tal och skrift.
Socialtjänsten i Sollefteå strävar efter att arbeta systemiskt och du ska ha förmågan att se och arbeta utifrån människors egna styrkor och resurser.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
Sollefteå (visa karta
)
881 80 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, IFO Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunväxel 0620-68 20 00 Jobbnummer
10003260