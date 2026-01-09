Socialsekreterare med inriktning missbruk sökes till Vuxenenheten
Laholms kommun / Socialsekreterarjobb / Laholm Visa alla socialsekreterarjobb i Laholm
2026-01-09
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholms kommun i Laholm
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredömePubliceringsdatum2026-01-09Beskrivning
Laholms kommun söker en nyfiken och engagerad socialsekreterare till Vuxenenheten.
Längtar du efter att få arbeta i ett mindre sammanhang med kompetenta och kunniga kollegor, nya fräscha lokaler och en stark andan av samverkan i förvaltningen? Då kan denna vara tjänsten för dig! Det finns stora möjligheter att vara med och utveckla och påverka arbetet inom förvaltningen som genomgår en omställnings resa med den nya Socialtjänstlagen.
Inom kommunen strävar vi efter att arbeta kreativt och nyskapande för kommuninvånarna. Om tjänsten
Enhetens socialsekreterare arbetar gemensamt med såväl skadligt bruk och beroende som socialpsykiatri. Dina arbetsuppgifter är utredningsarbete, beslutsfattande och uppföljning av insatser för vuxna med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik.
Arbetet utgår från socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Du beslutar om insatser för att möta de behov den enskilde har för att klara av att leva ett nyktert/drogfritt liv samt insatser inom socialpsykiatri. Insatserna kan vara missbruksbehandling i öppenvård eller på institution, korttidsplacering, kontaktperson, vuxenstöd etc.
Är du den vi söker?
Krav för tjänsten är en socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren kan bedöma likvärdig. Flerårig aktuell erfarenhet av myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen är ett krav för tjänsten. Du ska ha praktiskt arbetat med missbruk och dess lagstiftning.
Det är meriterande om du har utbildning i MI och ASI. Det underlättar om du har god samarbetsförmåga men vi önskar också att du känner dig trygg i självständigt arbete. Du behöver tycka om att dagen inte alltid blir som planerat och uppskatta ett varierat arbete. Du är lösningsfokuserad, engagerad och har en trygghet i dig själv.
B-körkort erfordras.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträde snarast enligt överenskommelse
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ och familj, Vuxenenheten Kontakt
Annika Eriksson 0430-15297 Jobbnummer
9676225