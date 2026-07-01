Socialsekreterare med inriktning HVB, Uredningsenheten
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2026-07-01
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Vill du göra konkret skillnad för barn och unga som befinner sig i utsatta livssituationer? Hos oss på Utredningsenheten får du arbeta nära barn och ungdomar i kriminalitet och/eller missbruk, och bidra till att de får rätt insatser i rätt tid. Här får du en roll där ditt professionella omdöme, din lyhördhet och din förmåga att samverka med andra verkligen gör skillnad – varje dag.Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Du kommer vara en av flera socialsekreterare på Utredningsenheten som leds av två enhetschefer. Enheten består av fyra arbetsgrupper, där tre har inriktning mot traditionellt utredningsarbete. Som socialsekreterare i vår fjärde arbetsgrupp blir du en del av ett engagerat team där olika kompetenser möts och kompletterar varandra.
Här arbetar HVB-handläggare, nätverkslaget och vårt förstärkta utredningsteam.
Gruppen arbetar bland annat med institutionsplaceringar (HVB/SiS), nätverksarbete och komplexa utredningar – ofta i situationer där kreativitet, mod och nytänkande behövs. Du säkerställer att barn och ungdomar som placeras får rätt stöd och att vården är trygg, rättssäker och följer uppsatta mål.
I det dagliga arbetet kommer du främst att:
Arbeta med barn och ungdomar i kriminalitet och/eller missbruk, tillsammans med deras familjer. Ha kontakt med HVB- och SiS-hem, följa upp insatser och säkerställa att vård, omsorg och behandlingsbehov tillgodoses. Mötas och samtala med barn, unga och deras familjer på ett respektfullt och lyhört sätt. Vara där ungdomen befinner sig – vilket kan innebära längre resor. Dokumentera enligt BBIC och säkerställa hög kvalitet i utredningar och bedömningar. Planera och följa upp vårdkedjan tillsammans med kollegor och externa aktörer, så att beslut genomförs och håller över tid.
Arbetet är varierat och ibland oförutsägbart – här trivs du som uppskattar en vardag där flexibilitet är en förutsättning och där du får möjlighet att både utmanas och utvecklas. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
Socionomexamen B-körkort Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift God datorvana Förmåga att ta ansvar, fatta beslut och arbeta självständigt i din profession Förmåga att behålla lugn och professionalism i pressade och komplexa situationer
Vi söker dig som har ett tydligt barnperspektiv och ser barns delaktighet som en självklar del av arbetet. Du har lätt för att skapa trygga relationer, samarbeta nära kollegor och bygga goda kontakter med externa aktörer.
I rollen kommer följande kompetenser att vara särskilt viktiga:
Nätverkande - Du skapar och vårdar relationer som stärker samarbetet kring barn och unga. Du bygger kontaktytor både internt och externt för att säkerställa att rätt insatser kan genomföras och att vårdprocesser håller god kvalitet.
Transparent kommunikation - Du är tydlig och öppen i ditt sätt att förmedla information – både till barn, vårdnadshavare och professionella aktörer. Du anpassar kommunikationen efter mottagarens behov, förklarar beslut och motiveringar och bidrar till att skapa begriplighet och trygghet.
Problemlösning - Du analyserar komplexa situationer, gör professionella bedömningar och hittar hållbara lösningar även när förutsättningarna snabbt förändras. Du använder fakta, dialog och omdöme för att fatta beslut som är väl grundade.
Planerande och strukturerande - Du organiserar ditt arbete på ett sätt som gör att utredningar, placeringar och uppföljning håller hög kvalitet. Du strukturerar information, prioriterar rätt saker och säkerställer att vårdkedjan fungerar över tid.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett nära och stödjande ledarskap med förste socialsekreterare som finns tillgängliga i vardagen. Du blir del av ett team som stöttar varandra, delar kunskap och hjälper till där det behövs. Vi erbjuder:
Kollegialt stöd och erfarna medarbetare att rådfråga En arbetsplats där lärande och utveckling är en naturlig del av vardagen Friskvårdsbidrag
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och säkerställa god kommunikation med alla sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande som bidrar till en jämn köns- och åldersfördelning samt en bredd av erfarenheter och bakgrunder.
Innan anställning behöver du styrka att du har rätt att arbeta enligt gällande regler. Detta kan ske genom att visa pass, nationellt id‐kort eller personbevis i kombination med identitetshandling. Om du inte är medborgare i EU/EES eller Schweiz behöver du kunna visa arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Rekrytering sker löpande – vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Urvals- och rekryteringsprocessen pågår under semesterperioden, vilket kan innebära att processen tar något längre tid än vanligt. Vi uppskattar ditt tålamod och ser fram emot din ansökan.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt – såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
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302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Barn och ungdom (SO) Kontakt
Jenny Sparf, Vision jenny.sparf@halmstad.se 073-8665635 Jobbnummer
9988023