Socialsekreterare med inriktning föräldrastödjare
Vill du bidra till att barn och unga får goda uppväxtvillkor? Vill du arbeta med att stärka relationen mellan barn, föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnen?
Enheten Tidiga insatser i samverkan - barn och familj, söker nu en föräldrastödjare med inriktning blivande föräldrar och föräldrar med barn upp till 6 år.
Tjänsten har fokus på områdena Linné, Masthugget, Majorna. Enhetens huvudkontor är på Storgatan 53 men du kommer huvudsakligen vara utlokaliserad i ditt fokusområde.
Tjänsten är ett 1-årigt vikariat.
Som föräldrastödjare erbjuder du stöd och förebyggande insatser riktade till hela familjen. Du arbetar främst med enskilda samtal med föräldrar, där ditt uppdrag är att stärka relationen mellan föräldrar och barn som gynnar barnens utveckling. Ytterligare arbetsuppgifter innefattar gruppverksamhet, lotsa och motivera till andra arenor och verksamheter samt ge konsultativt stöd till andra professioner. Som föräldrastödjare arbetar du familjecentrerat och är en del av socialtjänstens främjande och förebyggande arbete.
Tjänsten ingår i ett team med 7 andra föräldrastödjare som samarbetar och stödjer varandra i det dagliga arbetet med familjer. Du kommer också ha ett nära samarbete med andra kollegor i enheten som är koordinatorer inom familjecentrerat arbete (FCA) samt med medarbetare på Barnavårdscentraler (BVC) och Barnmorskemottagningar (BMM). Tjänsten innefattar till stor del tvärprofessionell samverkan samt hög grad av självständighet vilket kräver förmågan att planera och organisera det egna arbetet.
Med grund i ett familjecentrerat arbetssätt arbetar du uppsökande och samverkar nära med olika aktörer där familjer finns, som barnmorskemottagning, barnhälsovård, bibliotek, öppna förskolor, förskolor, civilsamhällesaktörer med mera. Detta för att nå ut till så många familjer som möjligt i det geografiska område du verkar. Alla insatser är generella och öppna för den som söker kontakt, men ska vara utformade på ett sådant sätt att de gör störst skillnad för de familjer som har störst behov. Syftet är att bidra till mer jämlika uppväxtvillkor för barn. I uppdraget ingår också att tillsammans med kollegor och chef i teamet och enheten vara med och utveckla arbetet för en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser och en mer jämlik stad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig examen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Vi ser det som ett krav att du har minst fem års arbetserfarenhet av socialt arbete med barn och familjer samt kunskap om nätverksarbete och erfarenhet av att arbeta med systemperspektiv. Vi ser gärna att du har erfarenhet av enskilda samtal.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med familjer och föräldrastöd i grupp, av att samverka tvärprofessionellt, av att arbeta med föräldrastödsprogrammen ABC och Trygghetscirkeln samt om du har erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning.
Du har förmåga att lyssna på och skapa en förståelse för de människor du möter i din yrkesroll i syfte att förstå deras behov. Du är öppen och tillmötesgående i ditt förhållande till andra och du visar respekt, hänsyn och omtanke.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar med andra för att möta behov hos barn och familjer med ett helhetsperspektiv.
Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkessammanhang. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer på alla nivåer, i den egna organisationen såväl som utanför. Genom att visa intresse för andra hittar du möjligheter till relevanta samarbeten.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Intervjuer för tjänsten hålls eftermiddagen den 20/1 samt förmiddagen den 22/1.
I denna rekrytering behöver du inte bifoga personligt brev. Vi vill istället att du svarar på våra urvalsfrågor där du får möjlighet att beskriva din erfarenhet och kompetens inom området.
För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du i samband med anställning uppvisar ett utdrag från belastningsregistret.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
