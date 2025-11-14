Socialsekreterare med inriktning föräldrarådgivning
Vill du bidra till att barn och unga får goda uppväxtvillkor? Vill du arbeta med att stärka relationen mellan barn, föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnen?
Enheten Tidiga Insatser i samverkan, barn och familj söker nu en föräldrastödjare med inriktning föräldrar med barn i skolåren.
Tjänsten ingår i ett team med 7 andra föräldrastödjare inom enheten. Du kommer också ha ett nära samarbete med andra kollegor i enheten, främst med koordinatorer inom familjecentrerat arbete (FCA) och SSFF (samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och familj). Du kommer utöver detta även arbeta nära medarbetare inom socialtjänstens avdelning Barn och Unga.
I arbetet för en mer jämlik stad och goda och trygga uppväxtvillkor för barn är det familjecentrerade arbetet en central strategi. Som föräldrastödjare har du en central roll i det familjecentrerade arbetet genom att erbjuda föräldraskapsstöd och du är en del av socialtjänstens främjande och förebyggande arbete.
Som föräldrastödjare är ditt uppdrag att ge stöd som stärker och utvecklar relationen mellan föräldrar och barn. Du stödjer och stärker föräldrar och andra viktiga vuxna i barnens liv med att utveckla strukturer och strategier som i sin tur säkrar att barnens omsorgs- och utvecklingsbehov blir tillgodosett. Du erbjuder enskilda samtal, gruppverksamhet, lotsar till andra arenor och verksamheter samt ger konsultativt stöd till andra professioner.
Med grund i ett familjecentrerat arbetssätt arbetar du uppsökande och samverkar nära med olika aktörer där familjer finns, exempelvis skolor och civilsamhällesaktörer etc. Detta för att nå ut till så många familjer som möjligt i det geografiska område där du verkar. Alla insatser är generella och ska vara öppna och tillgängliga för den som söker kontakt, men de ska vara utformade på ett sådant sätt att de gör störst skillnad för de familjer som har störst behov. Syftet är att bidra till mer jämlika uppväxtvillkor för barn.
I uppdraget ingår också att tillsammans med kollegor och chef i teamet och enheten vara med och utveckla arbetet för en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser och en mer jämlik stad.
Du kommer utgå från vår nya fina lokal familj- och resurshuset på Storgatan, men utifrån ditt uppdrag kan du även komma att arbeta från någon av våra samverkanspartners verksamheter runt om i stadsområdet. Arbetet sker i huvudsak på dagtid, men arbete på eftermiddag/kvällstid kan också förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Vi ser det som ett krav att du har minst fem års arbetserfarenhet av socialt arbete med barn och familjer samt kunskap och/eller erfarenhet av samverkan runt familjen inom socialtjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med familjer och föräldrastöd i grupp, av arbete inom skola/elevhälsa, av att samverka tvärprofessionellt, av att arbeta med föräldraskapsstödet ABC och om du har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Som person söker vi dig som har förmåga att lyssna på och skapa en förståelse för de människor du möter i din yrkesroll i syfte att förstå deras behov. Du är öppen och tillmötesgående i ditt förhållande till andra och du visar respekt, hänsyn och omtanke.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar med andra för att möta behov hos barn och familjer med ett helhetsperspektiv.
Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån målgruppens behov och ändrade förutsättningar, och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.
Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkessammanhang. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer på alla nivåer, i den egna organisationen såväl som utanför. Genom att visa intresse för andra hittar du möjligheter till relevanta samarbeten.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Intervjuer för tjänsten hålls den 5/12 samt den 8/12.
I denna rekrytering behöver du inte bifoga personligt brev. Vi vill istället att du svarar på våra urvalsfrågor där du får möjlighet att beskriva din erfarenhet och kompetens inom området.
För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du i samband med anställning uppvisar ett utdrag från belastningsregistret.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss! Ersättning
