Socialsekreterare med inriktning boendefrågor
2025-08-27
Välkommen till Simrishamns kommun. Vad roligt att du är intresserad av att bli en av oss! Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Vi söker en engagerad socialsekreterare som vill ansvara för boendefrågor inom socialtjänstens ansvarsområde. Du kommer att arbeta i ett dynamiskt team med 7 medarbetare, inklusive en verksamhetsansvarig, som är den första kontakten för våra kommuninvånare.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att ha det övergripande ansvaret för avdelningens sociala lägenheter och andrahandskontrakt. Besluten om insats skrivs vanligtvis av andra kollegor men du ansvarar för lägenhetsanskaffande och administration kring uthyrningen. Du ansvarar för att planera kring lägenhetsbeståndet och de behov av bostad som den enskilde kan tänkas ha.
Det ingår mycket externt samarbete med företrädelsevis hyresvärdar, men även mycket internt kopplat till exempelvis integration, missbruk, våld i nära relation eller ekonomiskt bistånd.
I rollen ingår även att arbeta vräkningsförebyggande/uppsökande tillsammans med kollegorna i mottagningen.
Eftersom du är placerad i mottagningen kommer du även att arbeta med andra frågor som inkommer till Socialförvaltningen och erbjuda råd och stöd, vägledning till biståndslösa insatser eller utredning av vissa ansökningar.
Vårt gemensamma mottag har som mål att vara lättillgängligt för medborgaren, kunna agera snabbt och effektivt, samt fungera förebyggande genom tidiga insatser.Kvalifikationer
Du är en engagerad, prestigelös, strukturerad och lösningsorienterad person som trivs med att arbeta både själv och i team. Du gillar att ha många bollar i luften men kan släppa och gå vidare när det behövs. Du har förmåga till reflektion och analys. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt är van vid att hantera dokumentation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
* Socionomexamen.
* Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och/eller utförarverksamhet.
* Körkort B.
Meriterande är:
* Kunskap om socialtjänstens arbete med boendefrågor.
* Kunskap om hyreslagstiftningen i 12 kap. Jordabalken.
Vi erbjuder dig bland annat:
* Möjlighet att vara med och utveckla en verksamhet.
* Ett stödjande och samarbetsinriktat arbetsklimat.
* Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
ÖVRIGT
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden har gått ut.
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR för vägledning i hur du ansöker.
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274641 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Kontakt
Enhetschef
Jimi Caftemo jimi.caftemo@simrishamn.se 0414-81 92 03 Jobbnummer
9479418