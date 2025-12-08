Socialsekreterare med inriktning beroende och skadligt bruk
2025-12-08
Vill du arbeta i ett engagerat team där utveckling och samarbete står i fokus? Vi söker nu en socialsekreterare till Omsorgsenheten - Utredning och Uppföljning Vuxen med inriktning beroende och skadligt bruk.
Ditt uppdrag:
Utredning och uppföljning vuxen har i uppdrag att se till att unga vuxna, vuxna med skadligt bruk och beroende och socialpsykiatrisk problematik som är i behov av insatser får det stöd de behöver för att leva under trygga och goda förhållanden. Vi har även uppdrag att arbeta vräkningsförebyggande och med sociala hyreskontrakt. Vi erbjuder ett brett utbud av insatser baserade på förtroende och respekt för människors kunskap, egna förmåga och viljan att ta ansvar för sin situation. Enheten fångar kontinuerligt upp målgruppens behov av stöd och utvecklar vid behov nya insatser. Hos oss är kompetens- och verksamhetsutveckling i fokus och medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi arbetar huvudsakligen utifrån lagstiftningarna SoL, LVU och LVM.
Utredning och Uppföljning vuxen består av en gruppchef, tre gruppledare, två bostadssamordnare, 18 socialsekreterare samt två seniora socialsekreterare. Det gemensamma uppdraget är att säkerställa att de vi är till för får det stöd de behöver och att våra arbetssätt håller en hög kvalitet. Vi befinner oss i ett skede där vi har påbörjat ett stort utvecklingsarbete. Gruppchef Åsa ser att det viktigaste pusselbitarna till att nå hög kvalitet är medarbetarnas möjligheter att få utvecklas i arbetet likväl som en god arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter innefattar att på ett rättssäkert sätt utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser inom aktuella områden enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vi använder oss av ASI och UBÅT. Stödet ges i nära samverkan med den enskilde baserade på förtroende och respekt för människors kunskap, egna förmåga och viljan att ta ansvar för sin situation. Vi erbjuder ett brett utbud av insatser såsom stödboende, öppenvårdsbehandling, behandlingshem och SIG med mera. Enheten fångar kontinuerligt upp målgruppens behov av stöd och utvecklar vid behov nya insatser och arbetssätt. Vi har en hög kvalitet i vår handläggning och strävar alltid efter att arbeta evidensbaserat. Arbetet förutsätter en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet i handläggningen och innefattar samverkan med såväl interna som externa parter.
Vi har ett familjeorienterat arbetssätt där vi på ett systematiskt sätt samordnar oss kring de familjer som är eller kan bli aktuella för stödinsatser.
Är det här du?
Du har en god samarbetsförmåga och lägger stor vikt att ge ett gott bemötande, både internt och externt. Vi arbetar ständigt för en god arbetsmiljö och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Du fokuserar på det positiva och att göra ett bra arbete för dem vi är till för. Arbetet är omväxlande och kräver en förmåga till flexibilitet och lyhördhet för den enskildes behov.
Vi söker dig som har kunskaper inom aktuell lagstiftning, gärna med arbetslivserfarenhet inom socialtjänsten. Du är ansvarstagande, initiativrik och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegorna i arbetsgruppen. Som person är du flexibel, strukturerad, serviceinriktad och har ett respektfull bemötande.
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen
Din erfarenhet:
- Erfarenhet av myndighetsutövning gärna med målgruppen vuxna med beroendeproblematik
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
- God dokumentationsförmåga.
Meriterande:
- Kunskap inom SoL och LVM Utbildning och erfarenhet av att ha arbetat med ASI, MI och UBÅT
- Erfarenhet av att arbeta med personer med samsjuklighet
Vi erbjuder:
Välkommen till en enhet som har engagerade socialsekreterare som leds av tre gruppledare och gruppchef med engagemang för det sociala arbetet och som kontinuerligt utvecklar området. Arbetsgruppen inom beroende har en lång och gedigen erfarenhet. Vi är en hjälpsam och ambitiös arbetsgrupp som har en god gemenskap.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Åsa Faltin, Gruppchef på asa.faltin@nacka.se
.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras innan anställning.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut, självklart är du dock välkommen med din ansökan fram till sista ansökningsdag 2025-12-29.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
