Socialsekreterare med inriktning barn och unga
Bergs kommun / Socialsekreterarjobb / Berg Visa alla socialsekreterarjobb i Berg
2026-02-05
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergs kommun i Berg
, Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Socialtjänsten i Bergs kommun kommer från 1 januari 2026 arbeta teambaserat, myndighet och öppenvård tillsammans. Vi söker nu en ny kollega till team Barn & Unga som får möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor från öppenvården i samma team. Låter detta intressant? Då har du hamnat rätt här hos oss i Bergs kommun!Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom barn- och unga ingår du i en grupp med 7 andra socialsekreterare och 7 kollegor inom öppenvården. Du blir i denna roll en viktig pusselbit i en spännande och ambitiös organisation som just nu präglas av stark framåtanda. Samarbete och tillit är viktiga ord i vårt arbete.
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av myndighetsutövning där du utreder och bedömer behov av skydd eller stöd samt fattar beslut om insatser inom området barn och unga. Du ansvarar även för verkställighet och uppföljning av vissa insatser. Vårt mål är att arbeta med tidiga insatser för våra medborgare. Arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, i synnerhet Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Dokumentation och samverkan med andra verksamheter samt att vid behov vara föredragande för Vård och socialnämnden igår också. I tjänsten ingår social beredskap, som nås via 112, utanför kontorstid. Ersättning enligt avtal ingår och du tjänstgör i beredskap utifrån ett rullande schema Kvalifikationer
Socionomexamen är för denna tjänst ett krav. Har du dessutom några års erfarenhet av utrednings- och myndighetsutövning inom socialtjänstens område (med inriktning barn- och unga), goda kunskaper inom de berörda lagstiftningarna (i synnerhet SoL och LVU) samt erfarenhet från arbete med VIVA och/eller BBIC ser vi det som meriterande.
Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av arbete med eller kunskap om NPF-diagnoser.
Du behöver ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav.
Vid anställning kommer ett utdrag från Polisens belastningsregister att begäras. Ansökningsblankett finns att hämta på Polisens hemsida.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som socialsekreterare hos oss behöver du ha god förmåga att arbeta självständigt och samtidigt se lagarbete som en central del i det övergripande arbetet. Gillar du att ta ansvar, är driven, flexibel och har stort lösningsfokus så är du rätt person för oss. Du trivs i en roll där arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv runt individen och familjen där samverkan med såväl den enskilde som andra verksamheter är en självklarhet. Att vara lyhörd, ödmjuk och att kunna be om hjälp är också egenskaper som vi efterfrågar. Du förstår vikten av att följa aktuella lagrum, rutiner och policys. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder tillgång till Förmånsportalen Benify, friskvårdbidrag, möjlighet till semester- och pensionsväxling samt visst distansarbete.
Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och nära kollegialt stöd vilket inkluderar veckoträffar med enhetschef samt extern handledning varje månad. Inom individ- och familjeomsorgen finns avtal om 8 timmars arbetsdag med möjlighet till återhämtning upp till 2 timmar per dag, när verksamheten så tillåter. Våra medarbetare värdesätter en god arbetsmiljö där vi alla arbetar tillsammans för att nå våra mål.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Socialtjänsten i Bergs kommun!
Kontaktinformation
Lena Backman, HR-konsult, 0687-164 11
Annica Jansson, Socialsekreterare, +46 0687-16160
Arbetsplats
Vallmovägen 6
845 31 Svenstavik Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5076188327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs kommun
(org.nr 212000-2502), http://www.berg.se Kontakt
HR-konsult
Lena Backman 0687-164 11 Jobbnummer
9724930